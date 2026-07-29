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В Бишкеке отметили 20-летие Сил воздушной обороны Кыргызстана

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- Светлана Лаптева
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В клубе Военного института Вооруженных Сил КР состоялось торжественное собрание, посвященное 20-летнему юбилею образования Сил воздушной обороны (СВО) Министерства обороны Кыргызской Республики.

В мероприятии приняли участие министр обороны генерал-майор Руслан Мукамбетов, командующий СВО генерал-майор Талантбек Талипов, депутаты Жогорку Кенеша, ветераны, стоявшие у истоков создания структуры, и личный состав.

Поздравляя военнослужащих, глава оборонного ведомства Руслан Мукамбетов подчеркнул, что за два десятилетия Силы воздушной обороны трансформировались в один из самых боеготовых компонентов Вооруженных Сил, надежно защищающий воздушные рубежи государства.

Особый акцент на мероприятии был сделан на истории становления войск. Ветераны службы - бывшие командующие СВО полковники запаса Олег Попиков и Эркин Осмонов, а также военный летчик Сайфутдин Азизов - поделились воспоминаниями о том, как в 2000-х годах отстаивали необходимость объединения авиации и ПВО, несмотря на скептицизм и сомнения.

В рамках торжества отличившимся военнослужащим и ветеранам вручили ведомственные награды Минобороны. Завершилось мероприятие демонстрацией документального фильма об истории СВО и праздничным концертом артистов Центрального дома армии и военного оркестра.

Справка: Силы воздушной обороны КР были образованы 27 июля 2006 года указом президента № 396. Новая структура объединила под единым командованием военную авиацию и войска ПВО (существовавшие с 1995 года), что позволило сформировать целостную систему защиты воздушного пространства страны.


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URL: https://www.vb.kg/460434
Теги:
Министерство обороны, армия, Кыргызстан
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