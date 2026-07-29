Министр обороны КР: Наши страны демонстрируют образец военного партнерства

В Бишкеке состоялся торжественный прием по случаю 99-й годовщины со дня образования Народно-освободительной армии Китая. Судя по количеству гостей, добрых и искренних пожеланий Китаю, его армии и народу, у нашего соседа очень много друзей в Кыргызстане.

В торжественном мероприятии приняли участие послы, представители дипломатических и военных ведомств разных государств, а также общественно-политического и экспертного сообществ Кыргызстана, бизнес-сообщества обеих стран, деятели науки и культуры, друзья Китая из различных сфер кыргызского общества.

Как отметила в своем приветственном слове Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Кыргызстане Лю Цзянпин, за 99 лет своего существования НОАК под руководством Коммунистической партии Китая сыграла важную роль в достижении национальной независимости, освобождении народа и обеспечении процветания страны.

- На протяжении 99 лет под руководством КПК Народно-освободительная армия неизменно следует своему основополагающему принципу – беззаветному служению народу. Она надежно обеспечивает защиту государственного суверенитета и национальной безопасности. Китайская армия придерживается оборонительной военной политики, последовательно продвигает модернизацию вооруженных сил, всесторонне повышает потенциал национальной обороны и совместных боевых действий. Опираясь на собственные силы, она вносит вклад в обеспечение всеобщего мира, активно участвует в глобальном управлении в сфере безопасности и играет важную роль в поддержании мира и содействии развитию во всём мире, - сказала госпожа посол.

Как отметила Лю Цзянпин, нынешний год также ознаменован 90-летием победоносного завершения Великого похода Красной армии Китая. Обращаясь к истории Великого похода, мы видим, что он стал не только переломным моментом в истории китайской революции, но и ярким воплощением несгибаемой воли и беспримерного мужества. Преодолевая многочисленные испытания и лишения, бойцы Красной армии, движимые твёрдой верой в свои идеалы, строгой дисциплиной и духом боевого братства, прошли этот легендарный путь, закалив бессмертный Дух Великого похода. Сегодня ученые, военнослужащие и молодые люди из разных стран приезжают, чтобы пройти по этому маршруту, который по праву называют "Красной лентой Земли". Дух Великого похода давно вышел за пределы национальных границ, он воплощает неизменное стремление человечества к справедливости, свету и миру.

- Сегодня мир переживает беспрецедентные перемены, а человечество стоит на историческом перепутье. Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию Сообщества единой судьбы человечества, а также Инициативу глобального развития, Инициативу глобальной безопасности, Инициативу глобальной цивилизации и Инициативу по глобальному управлению, предложив китайские подходы и китайскую мудрость для решения актуальных проблем, стоящих перед международным сообществом. Эти инициативы выходят за рамки устаревшего мышления, основанного на блоковом противостоянии и игре с нулевой суммой. Они призывают страны сообща обеспечивать безопасность и содействовать развитию, придают мощный импульс совместному развитию, всеобщему миру и построению лучшего будущего, ярко демонстрируя глобальное видение Китая, его ответственность как крупной державы и приверженность делу мира и развития.

Как подчеркнула посол, Вооруженные силы Китая, являясь последовательным проводником мирной внешней политики государства, активно выполняют свою международную ответственность и практическими действиями содействуют урегулированию международных и региональных проблем. На протяжении уже 36 лет китайские военнослужащие принимают участие в миротворческих операциях, сочетая выполнение миротворческих задач с оказанием гуманитарной помощи, включая проведение бесплатных медицинских консультаций, передачу материальной помощи, поддержку образовательных инициатив и проведение гуманитарных акций. За 18 лет Военно-морские силы Китая направили 48 корабельных соединений для выполнения дальних эскортных миссий, обеспечивая безопасность международных морских торговых путей и способствуя укреплению стратегического взаимного доверия и традиционной дружбы между народами стран, расположенных вдоль этих маршрутов.

Кроме того, Китай активно проводит совместные антитеррористические учения с соседними государствами, укрепляя взаимное доверие в военной сфере, способствуя поддержанию мира и стабильности в регионе.

Особое внимание посол уделила китайско-кыргызскому военному сотрудничеству. В прошлом году министр обороны Кыргызстана, генерал-майор Руслан Мукамбетов трижды посетил Китай. В апреле текущего года министр обороны Китая Дун Цзюнь посетил Кыргызстан для участия в заседании Совета министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В ходе встречи стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений, взаимодействия между Вооруженными силами, а также по актуальным вопросам международной и региональной повестки, представляющим взаимный интерес, и достигли широкого консенсуса.

От имени Министерства обороны Кыргызстана с 99-й годовщиной со дня образования НОАК поздравил китайских коллег министр обороны Кыргызстана, генерал-майор Руслан Мукамбетов. Он отметил, что с момента создания НОАК - 1 августа 1927 года пройден огромный путь, и сегодня китайская армия - одна из самых современных и высокотехнологичных армий мира.

Как заявил министр, Китай и Кыргызстан демонстрируют образец военного сотрудничества и готовность совместно противостоять любым вызовам и угрозам. Он отметил, что последовательное развитие взаимодействия двух государств в сфере обороны, основанное на высоком уровне взаимного стратегического доверия, эффективно укрепляет региональную и глобальную безопасность. Он также отметил, что кыргызская армия готова углублять обмены и сотрудничество с Вооруженными силами Китая, совместно содействуя укреплению мира и международному развитию.

Гости мероприятия посмотрели видеоролик и ознакомились с фотовыставкой, посвященной достижениям в развитии китайской армии. И, конечно, искренне поздравили китайскую сторону с 99-й годовщиной основания Народно-освободительной армии Китая и положительно оценили вклад китайских Вооруженных сил в поддержание мира во всем мире.