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В Бишкеке после проверки прокуратуры сменилось руководство школы № 28

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Прокуратура Ленинского района Бишкека выявила кадровые и финансовые нарушения в школе-комплексе № 28. По итогам проверки директор образовательного учреждения освобожден от должности, а незаконно израсходованные денежные средства полностью возмещены в бюджет.

Как сообщили в ведомстве, в школе работали педагоги, уровень образования которых не соответствовал квалификационным требованиям. Кроме того, заместитель директора не имел педагогического образования и не прошел предусмотренную законодательством профессиональную переподготовку.

Проверка также выявила факты незаконного начисления и выплаты заработной платы отдельным сотрудникам, которые фактически не исполняли свои трудовые обязанности.

Кроме того, часть воспитанников дошкольного отделения не была включена в учетную документацию образовательного учреждения. В результате поступавшие за них ежемесячные денежные средства не оприходовались в кассу.

"По выявленным нарушениям прокуратура внесла акты прокурорского реагирования. Заместитель директора освобожден от должности в связи с несоответствием квалификационным требованиям. Вопрос о привлечении начальника Ленинского районного управления образования к дисциплинарной ответственности находится на рассмотрении Министерства образования и науки Кыргызской Республики", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/460506
Теги:
Ленинский район, увольнение, школа, Бишкек, Министерство образования, прокуратура
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