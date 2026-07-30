Курсантов МВД обучили распознавать экстремистский контент

В Республиканском учебном центре МВД КР имени генерал-майора милиции Ж. Ш. Шабирова состоялась гостевая лекция для курсантов, посвященная современным вызовам в сфере информационной безопасности и противодействия радикальным идеологиям.

Спикерами встречи выступили сотрудники Управления лингвистических и религиоведческих экспертиз Судебно-экспертной службы (СЭС) при Министерстве юстиции КР К. Садыбакас уулу и К. Достонбай кызы.

В ходе занятия будущие сотрудники органов внутренних дел детально разобрали современные угрозы, связанные с распространением экстремистской и террористической пропаганды. Эксперты подробно разъяснили курсантам юридические различия между понятиями "экстремизм" и "террористическая деятельность", а также обучили их базовым маркерам и признакам, по которым выявляются материалы деструктивного характера.

Особый акцент в лекции был сделан на практической работе профильного управления Минюста. На конкретных примерах из экспертной практики курсантам продемонстрировали, какую роль судебная лингвистическая и религиоведческая экспертизы играют в исследовании подозрительного контента и формировании объективной доказательной базы при расследовании уголовных дел.

Представители СЭС подчеркнули, что в современную эпоху ключевым фактором эффективной борьбы с деструктивными течениями становится высокий уровень профессиональной подготовки правоохранителей, их правовая культура и умение критически анализировать информацию, распространяемую в сети Интернет.

Занятие организовано в рамках реализации государственной Программы по противодействию экстремизму и терроризму на 2023–2027 годы, а также во исполнение поручения Администрации Президента КР по интеграции практических занятий с участием судебных экспертов в образовательные программы подготовки сотрудников ОВД.