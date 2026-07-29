Равшанбек Сабиров: Наша цель с Узбекистаном - $2 млрд товарооборота

"Сегодняшний форум имеет особое значение. Он проходит накануне государственного визита Президента Республики Узбекистан в Кыргызскую Республику и является важной площадкой для укрепления деловых связей, развития промышленной кооперации и запуска новых совместных инвестиционных проектов", - заявил глава Национального агентства по инвестициям при Президенте КР Равшанбек Сабиров на открытии Кыргызско-Узбекского бизнес-форума "Кыргызстан – Узбекистан: промышленная кооперация, инвестиции и торговля".

Равшанбек Сабиров отметил, что сегодня кыргызско-узбекское сотрудничество переживает один из самых динамичных периодов за всю историю независимости двух государств.

"Мы стали свидетелями того, как политическое доверие между лидерами наших государств превратилось в доверие между нашими народами, предпринимателями, регионами и целыми отраслями экономики", - подчеркнул глава Национального агентства по инвестициям.

По его словам, достигнутые на высшем уровне договоренности уже переходят в практическую плоскость - создаются новые производства, расширяется торговля и запускаются совместные инвестиционные проекты.

"Наш форум - это практическое продолжение данного диалога, где новые идеи и инициативы превращаются в инвестиции, современные производства и рабочие места", - отметил Сабиров.

Глава агентства подчеркнул, что Кыргызстан последовательно работает над улучшением инвестиционного климата и созданием условий для привлечения капитала.

По итогам 2025 года экономика Кыргызстана продемонстрировала один из самых высоких темпов роста в регионе - более 11%. Объем валового внутреннего продукта впервые в истории страны достиг 1,9 трлн сомов.

По словам Сабирова, приток прямых иностранных инвестиций превысил 1,3 млрд долларов США, увеличившись более чем на 27%. При этом объем инвестиций в основной капитал по состоянию на июль 2026 года вырос на 64,3%.

За последние три года в Кыргызстане было заключено 77 инвестиционных соглашений на общую сумму 12,4 млрд долларов США, а также 55 соглашений о государственно-частном партнерстве общей стоимостью 4,3 млрд долларов.

Общий инвестиционный портфель новых проектов, как отметил глава агентства, превышает 23 млрд долларов США.

"Эти показатели отражают растущее доверие инвесторов и укрепляют позиции Кыргызстана как надежной и привлекательной инвестиционной площадки Центральной Азии", - отметил Равшанбек Сабиров.

Он также подчеркнул, что страна совершенствует законодательство, внедряет цифровые механизмы сопровождения инвесторов и формирует современную инфраструктуру поддержки бизнеса.

В частности, Национальное агентство развивает цифровую инвестиционную экосистему, включая обновленный инвестиционный портал с использованием технологий искусственного интеллекта, интерактивную инвестиционную карту Кыргызстана и AI-чат-бот для сопровождения инвесторов.

Следующим этапом станет запуск государственной цифровой платформы "АИС Инвестиции", которая позволит сопровождать проекты по принципу "единого окна" и объединит инвесторов и государственные органы в едином цифровом пространстве.

Сабиров отметил, что совместные проекты двух стран являются частью более широкой экономической интеграции Центральной Азии.

"Мы рассматриваем свои инвестиционные проекты как часть общей экономической архитектуры Центральной Азии, ориентированной на углубление интеграции и выход на рынки ЕАЭС и Китая", - заявил он.

Одним из стратегических проектов региона остается строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. По мнению участников форума, этот маршрут способен стать новым транспортным коридором, который расширит торговые возможности региона и усилит экономическую связанность стран.

Кыргызстан также предлагает узбекским инвесторам участие в проектах в сферах энергетики, промышленности, агропромышленного комплекса, строительства, фармацевтики, цифровой экономики и современных услуг.

Отдельно было отмечено значение Кыргызско-Узбекского фонда развития, который стал важным инструментом финансирования совместных инициатив и поддержки бизнеса двух стран.

Сегодня объем товарооборота между Кыргызстаном и Узбекистаном уже превысил 1,2 млрд долларов США. Перед странами поставлена новая цель - довести этот показатель до 2 млрд долларов.

"Эта задача будет достигнута значительно быстрее, если мы будем создавать совместные производства, развивать промышленную кооперацию и вместе выходить на рынки третьих стран", - подчеркнул Равшанбек Сабиров.

По итогам форума состоялась церемония подписания двусторонних документов, а также прошли тематические панельные сессии по ключевым направлениям сотрудничества.