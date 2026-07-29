Минюст КР напомнил юрлицам о сроке подачи сведений о бенефициарах

Министерство юстиции Кыргызской Республики напоминает, что юридические лица, филиалы и представительства, прошедшие государственную регистрацию до 1 марта 2026 года, обязаны до 1 августа 2026 года представить сведения о своих бенефициарных владельцах.

По данным ведомства, документы можно подать в любое территориальное управление юстиции независимо от места регистрации, непосредственно в Министерство юстиции, по электронной почте ep@minjust.gov.kg или в электронном виде через государственный портал электронных услуг "Тундук".

Сведения представляются по форме, утвержденной приказом Министерства юстиции от 30 апреля 2026 года № 88. К ним необходимо приложить уведомление за подписью руководителя юридического лица, филиала или представительства, заверенное печатью.

В министерстве отметили, что представление этих сведений предусмотрено законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Минюст призвал юридические лица своевременно исполнить установленную законом обязанность.