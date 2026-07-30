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Ветераны-пограничники из Пермского края проедут от Бишкека до "Торугарта"

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- Светлана Лаптева
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Делегация из Пермского края уже прибыла в Кыргызстан. В её состав вошли ветераны-пограничники, проходившие в разные годы службу на кыргызском участке государственной границы, а также педагоги, родители и кадеты пермской школы № 136 имени полковника Я. А. Вагина. Визит продлится до 5 августа и проходит по приглашению руководителя Совета ветеранов Пограничной службы ГКНБ КР Чолпонбека Буржуева.

В первый день пребывания на кыргызской земле гости познакомились со столицей. Пермяки посетили Мемориальный музей Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева в Бишкеке, а также возложили цветы к Вечному огню на площади Победы, почтив память павших в годы Великой Отечественной войны.

После столичной программы делегация отправилась на Иссык-Куль для встреч с ветеранами пограничных войск. Затем участники поездки направятся в Нарынскую область и на пограничную заставу.

Главная цель визита - укрепление дружеских связей между ветеранами-пограничниками двух стран, сохранение исторической памяти и развитие сотрудничества среди молодёжи. Инициатива совместной работы получила развитие после встречи представителей Совета ветеранов Погранслужбы Кыргызстана с ветеранами Прикамья в Перми в прошлом году, когда стороны договорились о развитии побратимских связей между образовательными учреждениями Перми и Нарына.

Программа поездки охватывает Бишкек, Иссык-Куль, Нарын, пограничную заставу "Торугарт" и исторический комплекс "Таш-Рабат". Особым пунктом маршрута станет Нарын - город, с которым связаны воспоминания многих ветеранов. Там 3 августа пройдёт встреча пермских кадетов с учащимися и педагогами школы-гимназии № 2 имени В. П. Чкалова. Участники проведут круглый стол "Патриот - вчера и сегодня", посвящённый вопросам патриотического воспитания и роли молодёжи в укреплении дружбы народов, а также подпишут договор о сотрудничестве между образовательными учреждениями.

Отдельным событием станет визит на пограничную заставу "Торугарт", где ветераны встретятся с современными защитниками границы и передадут им свой опыт. Помимо официальной части, для гостей запланирована культурная программа: посещение Культурного центра "Рух Ордо" имени Чингиза Айтматова, природных достопримечательностей Иссык-Куля и архитектурно-исторического памятника XV века - караван-сарая "Таш-Рабат".

Организаторы подчеркивают, что поездка станет не только встречей боевых товарищей, но и важным уроком истории для молодых участников, поскольку память о службе и преемственность поколений сохраняются именно через прямое общение старшего и младшего поколений. Визит делегации Пермского края в Кыргызскую Республику завершится 5 августа.


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URL: https://www.vb.kg/460421
Теги:
Погранслужба, Россия, Кыргызстан
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