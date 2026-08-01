В Караколе впервые прошел общий сбор ветеранов ВМФ Кыргызстана

В Кыргызстане отметили День Военно-Морского Флота. Главные памятные мероприятия в этом году впервые прошли в Караколе, где состоялся общий сбор и торжественное построение ветеранов Военно-Морского Флота, проживающих в республике.

На встречу съехались ветераны из разных регионов страны. Участники посетили памятные места, возложили цветы к мемориалам, почтили память погибших моряков и сослуживцев, а также вспомнили годы службы на Северном, Балтийском, Черноморском и Тихоокеанском флотах.

Несмотря на отсутствие выхода к морю, День ВМФ имеет для Кыргызстана особое значение. По данным Союза ветеранов ВМФ Кыргызской Республики, службу на флоте в разные годы прошли более шести тысяч уроженцев Киргизской ССР. Многие из них участвовали в дальних походах, обеспечивали безопасность морских рубежей страны, а в годы Великой Отечественной войны сражались в составе Военно-Морского Флота, сопровождая морские конвои и защищая стратегические коммуникации.

Особое место в истории занимает первый и единственный вице-адмирал независимого Кыргызстана Марат Темиров. Уроженец Казармана проходил службу на Северном флоте, в том числе на атомной подводной лодке. В 1997 году ему было присвоено звание вице-адмирала, и он остается единственным человеком в истории Кыргызстана и Центральной Азии, удостоенным столь высокого военно-морского звания.

Сегодня Союз ветеранов ВМФ Кыргызстана продолжает работу по сохранению памяти о моряках-уроженцах республики, проводит уроки мужества, патриотические акции и встречи с молодежью.

По информации организаторов, проведение первого общего сбора в Караколе может стать новой ежегодной традицией, объединяющей ветеранов флота со всей страны.