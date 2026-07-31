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Токаев: Сегодня Кыргызстан демонстрирует впечатляющие темпы роста

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

В своем выступлении Глава государства выразил искреннюю признательность Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову за традиционно теплый прием и инициативу проведения саммита.

"Казахи и кыргызы – братские народы. Нас связывает общность происхождения и судьбы. Дружба, доверие, родство и взаимная поддержка между нами – это священное достояние и вечные ценности, доставшиеся нам в наследство от наших предков. Сегодня Кыргызстан демонстрирует впечатляющие темпы роста. Мы искренне рады всем вашим достижениям. Благополучие Кыргызского государства – залог стабильности и устойчивого развития всей Центральной Азии. Безусловно, эти достижения стали возможными благодаря мудрому руководству и неустанным усилиям уважаемого Президента Садыра Нургожоевича Жапарова", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Казахстанский лидер подчеркнул, что неформальная встреча в таком формате представляет собой отличную площадку для "сверки часов" по наиболее актуальным вопросам текущей повестки и определения дальнейших приоритетов многостороннего партнерства.

Интенсивность контактов на всех уровнях, по словам Токаева, наглядно подтверждает общее стремление государств региона к созидательному взаимодействию во имя процветания братских народов.

Ключевым результатом совместной работы стало завершение процедуры подписания Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в ХХI веке. Президент Казахстана отметил, что этот исторический документ знаменует собой новую веху в стратегическом партнерстве стран региона и формирует надежный политический каркас, основанный на взаимном доверии, уважении и общей ответственности за будущее.


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URL: https://www.vb.kg/460557
Теги:
Садыр Жапаров, Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстан, Казахстан, президент
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