Токаев: Сегодня Кыргызстан демонстрирует впечатляющие темпы роста

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

В своем выступлении Глава государства выразил искреннюю признательность Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову за традиционно теплый прием и инициативу проведения саммита.

"Казахи и кыргызы – братские народы. Нас связывает общность происхождения и судьбы. Дружба, доверие, родство и взаимная поддержка между нами – это священное достояние и вечные ценности, доставшиеся нам в наследство от наших предков. Сегодня Кыргызстан демонстрирует впечатляющие темпы роста. Мы искренне рады всем вашим достижениям. Благополучие Кыргызского государства – залог стабильности и устойчивого развития всей Центральной Азии. Безусловно, эти достижения стали возможными благодаря мудрому руководству и неустанным усилиям уважаемого Президента Садыра Нургожоевича Жапарова", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Казахстанский лидер подчеркнул, что неформальная встреча в таком формате представляет собой отличную площадку для "сверки часов" по наиболее актуальным вопросам текущей повестки и определения дальнейших приоритетов многостороннего партнерства.

Интенсивность контактов на всех уровнях, по словам Токаева, наглядно подтверждает общее стремление государств региона к созидательному взаимодействию во имя процветания братских народов.

Ключевым результатом совместной работы стало завершение процедуры подписания Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в ХХI веке. Президент Казахстана отметил, что этот исторический документ знаменует собой новую веху в стратегическом партнерстве стран региона и формирует надежный политический каркас, основанный на взаимном доверии, уважении и общей ответственности за будущее.