КГТУ разъяснил порядок восстановления ранее отчисленных студентов

В Кыргызском государственном техническом университете имени И. Раззакова состоялась встреча руководства университета со студентами и их родителями. Поводом для встречи стали результаты проверки документов, представленных ранее при переводе из Сибирского федерального университета.

Во встрече также приняли участие начальник управления права Министерства науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики Ибрагимов Бектур Асатбекович, представители университета и средств массовой информации.

Ректор КГТУ имени И. Раззакова Мирлан Койчубекович Чыныбаев рассказал о результатах работы специально созданной комиссии, которая в течение нескольких месяцев изучала личные дела обучающихся, направляла запросы в Сибирский федеральный университет, проводила встречи со студентами и осуществила выездную проверку в городе Красноярске. После получения официальных подтверждений о недостоверности часть документов была признана недействительной, и университет был обязан принять меры в строгом соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

В целях соблюдения права студентов на образование Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова приступил к работе по их восстановлению в порядке, установленном действующим законодательством Кыргызской Республики и нормативными правовыми актами в сфере высшего образования.

Начальник управления права Министерства науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики Ибрагимов Бектур Асатбекович разъяснил студентам и их родителям правовые основания принятых решений, ознакомил с требованиями законодательства, ответил на поступившие вопросы и описал механизмы дальнейшего урегулирования ситуации. В ходе открытого диалога участники получили исчерпывающие разъяснения от руководства университета и представителя Министерства.

Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова продолжает работу по правовому урегулированию сложившейся ситуации, руководствуясь принципами законности, академической добросовестности, открытости и защиты прав участников образовательного процесса.