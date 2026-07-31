Лю Цзянпин: Закон еще теснее сплотил все 56 национальностей Китая

Первого июля в Китае вступил в силу "Закон о содействии национальному единству и прогрессу", в котором известная "метафора гранатовых зёрен", обрела силу закона. В современной китайской политической риторике гранат рассматривается как главный образ, символ 56 национальностей, проживающих в стране. Неслучайно главной цитатой, связанной с этим символом, стала фраза Председателя Си Цзиньпина о том, что национальности Китая "должны тесно сплотиться, как зерна граната", чтобы сберечь национальное единство. Помимо объединения различных "зерен" в одном плоде, метафора граната показывает тесную взаимосвязанность этнических групп.

В эксклюзивном интервью VB.KG Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Кыргызстане Лю Цзянпин рассказала о значении этого закона для страны, прокомментировала основные его положения.

Как и Кыргызстан, Китай является многонациональным государством. Расскажите, пожалуйста, о национальной политике и национальной работе в Китае.

- Китай является единым многонациональным государством, в котором проживают представители 56 национальностей. Национальная политика Китая представляет собой систему, органично сочетающую основные принципы, институциональные механизмы, развитие и правовые гарантии. Её основными составляющими являются равенство национальностей, национальное единство, национальная территориальная автономия и совместное процветание всех национальностей.

Конституция Китайской Народной Республики чётко устанавливает, что все национальности КНР равны между собой, а дискриминация и угнетение любой национальности запрещаются. Равенство национальностей является краеугольным камнем национальной политики Китая. Оно включает три основных аспекта. Во‑первых, все национальности, независимо от их численности, исторического развития, территории проживания, уровня экономического развития, языка, письменности, религиозных убеждений и традиций, обладают равным политическим статусом. Во‑вторых, все национальности равны не только в политическом и правовом отношении, но и во всех сферах общественной жизни – экономической, культурной и социальной. В‑третьих, граждане всех национальностей равны перед законом, пользуются одинаковыми правами и несут одинаковые обязанности.

Национальное единство является основополагающим принципом решения национальных вопросов в Китае. Государство поддерживает и развивает отношения равенства, сплочённости, взаимопомощи и гармонии между всеми национальностями, запрещает любые действия, направленные на подрыв национального единства и разжигание межнационального раскола, последовательно укрепляет чувство общности китайской нации, уважая и учитывая существующие различия, способствует взаимопомощи и гармоничному сосуществованию всех национальностей. Государство содействует совместной борьбе и совместному процветанию всех национальностей, способствует согласованному развитию материальной, политической, духовной, социальной и экологической сфер, а также укреплению сознания общности китайской нации.

Национальная территориальная автономия является основной политикой Китая в сфере решения национальных вопросов и одной из базовых политических систем государства. Система национальной территориальной автономии осуществляется в районах компактного проживания национальных меньшинств. В настоящее время в Китае создано 155 национальных автономных образований, включая 5 автономных районов, 30 автономных округов и 120 автономных уездов, общая площадь которых составляет 64% территории страны. Народные собрания и народные правительства автономных районов, автономных округов и автономных уездов в соответствии с законом самостоятельно осуществляют управление внутренними делами своих национальностей и регионов, принимают положения об автономии и отдельные нормативные акты, самостоятельно планируют, организуют и развивают экономическое строительство, а также культурную и социальную сферы.

Приверженность совместному процветанию и развитию всех национальностей является основополагающей позицией национальной политики Китая. До образования КНР в Синьцзяне не было ни одного километра железных дорог, в Сицзане отсутствовали автомобильные дороги, а в районах проживания некоторых национальных меньшинств сохранялся первобытный уклад хозяйствования с подсечно-огневым земледелием, при котором железные орудия ещё не получили широкого распространения. После образования КНР китайское правительство поставило одной из важнейших задач избавление представителей всех национальностей от бедности и последовательное повышения уровня их жизни.

Начиная с 2012 года, под твёрдым руководством Центрального комитета КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, национальная работа в Китае, основным направлением которой является укрепление сознания общности китайской нации, достигла ряда новых исторических результатов. Благодаря сотрудничеству между восточными и западными регионами страны, механизму парного взаимодействия, а также программам развития приграничных районов и повышения благосостояния населения неуклонно укрепляется потенциал национальных регионов к самостоятельному развитию, а результаты модернизации во всё большей степени и на более справедливой основе приносят пользу представителям всех национальностей.

Все 420 бедных уездов, расположенных в национальных автономных районах, были выведены из состояния бедности, а все 28 малочисленных национальностей полностью избавились от бедности. Совокупный валовой региональный продукт пяти автономных районов увеличился с 478,4 млрд долларов США в 2012 году до 1,27 трлн долларов США в 2025 году. Представители всех национальностей, подобно зёрнышкам граната, еще теснее сплотились вокруг общей цели, объединили свои усилия и сформировали мощную силу, способствующую продвижению китайской модернизации на основе великого единства китайской нации.

"Закон о содействии национальному единству и прогрессу" официально вступил в силу с 1 июля этого года. Насколько нам известно, это первый специализированный закон Китая в сфере межнациональных отношений. Почему китайское правительство разработало его?

- Со времени образования КНР вопросы межнациональных отношений всегда занимали важное место в Конституции Китая. Поправка к Конституции 2018 года впервые закрепили в её тексте понятие "китайская нация" (Чжунхуа миньцзу), создав тем самым более чёткую конституционно-правовую основу для разработки "Закона о содействии национальному единству и прогрессу". По мере социально-экономического развития Китая всё более распространёнными становятся работа, учёба и проживание представителей различных национальностей за пределами традиционных мест проживания.

Все более заметными становятся такие новые тенденции, как высокая мобильность населения и совместное проживание представителей разных национальностей, а масштабы и глубина контактов, общения и взаимного сближения между ними достигли беспрецедентного уровня. В этих условиях возникла необходимость в принятии закона, который заложил бы прочную правовую основу, обеспечил стабильность государственной политики и создал долгосрочные гарантии для дальнейшего укрепления национального единства и прогресса в новую эпоху.

На международной арене ускоряются беспрецедентные за последнее столетие изменения, сопровождающиеся нарастанием различных рисков и вызовов. Враждебные силы как внутри страны, так за её пределами продолжают использовать национальный вопрос для осуществления деятельности, направленной на раскол, проникновение и подрыв Китая. Принятие внутреннего законодательства в целях предотвращения подобных действий, защиты общественного единства и поддержания нормального общественного порядка является общепринятой международной практикой. Разработка "Закона о содействии национальному единству и прогрессу" позволит более эффективно предупреждать и предотвращать основные риски и потенциальные угрозы в сфере межнациональных отношений с использованием правовых механизмов.

Каково основное содержание "Закона о содействии национальному единству и прогрессу"? На какие аспекты стоит обратить особое внимание?

- "Закон о содействии национальному единству и прогрессу" является базовым законом новой эпохи, регулирующим реализацию соответствующих положений Конституции, решение вопросов в сфере межнациональных отношений и осуществление национальной работы. Впервые в нём закреплены важные положения Коммунистической партии Китая об укреплении и совершенствовании национальной работы, а также впервые на законодательном уровне раскрыто содержание таких ключевых понятий, как "укрепление сознания общности китайской нации" и "строительство общности китайской нации".

Равенство национальностей является основополагающим принципом. Как уже отмечалось, Конституция Китая прямо устанавливает: "Все национальности Китайской Народной Республики равны между собой. Дискриминация и угнетение любой национальности запрещаются". Это означает, что все национальности Китая – независимо от того, составляют ли они большинство населения, как ханьцы, или относятся к национальным меньшинствам, – обладают равным правовым статусом и равными правами.

Закон также подчеркивает уважение и учёт культурного многообразия. В нём прямо закреплено, что государство придерживается курса на укрепление общности при уважении и учёте существующих различий. Закон гарантирует представителям национальных меньшинств право на изучение и использование своих языков и письменности, поощряет взаимное уважение к традиционным культурам различных национальностей, а также взаимное изучение языков и письменности, воплощая принцип: "Каждая культура сохраняет свою самобытность, а в гармоничном сосуществовании рождается общая красота".

Отдельная глава закона посвящена содействию совместному процветанию и развитию всех национальностей. В ней предусмотрены комплексные меры по развитию национальных регионов, включая совершенствование инфраструктуры, развитие промышленности и повышение качества общественных услуг, что способствует их более активной интеграции в общегосударственное развитие. Закон обеспечивает равную правовую защиту прав всех 56 национальностей в сферах занятости, предпринимательства и культурного развития, гарантируя, что ни одна национальность не останется в стороне от процесса модернизации страны.

Из более чем 200 стран и регионов мира подавляющее большинство являются многонациональными, поэтому эффективное регулирование межнациональных отношений представляет собой сложную задачу для многих государств. Данный закон отражает китайский опыт укрепления национального единства, совместного развития и общего процветания и может служить полезным ориентиром для совершенствования государственного управления в сфере межнациональных отношений.

Кыргызстан является многонациональным государством. За 1 год и 7 месяцев работы в Кыргызстане я убедилась, что под руководством Президента Садыра Жапарова представители всех национальностей страны живут в согласии и совместно прилагают усилия для строительства Нового Кыргызстана. Китайская сторона готова укреплять обмен опытом с кыргызской стороной в сфере государственного управления межнациональными отношениями, углублять взаимопонимание и содействовать дальнейшему развитию двусторонних отношений. Искренне приглашаем друзей из Кыргызстана посетить различные регионы Китая, чтобы своими глазами увидеть и почувствовать атмосферу гармоничного сосуществования и совместного развития всех национальностей Китая.