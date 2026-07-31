Не только диплом: как Университет АДАМ готовит кадры для новой экономики

Когда-то университет оценивали по количеству лекций и учебников. Сегодня главный вопрос другой: готов ли выпускник с первого дня работать в профессии?

Работодатели больше не готовы ждать, пока молодой специалист несколько месяцев будет адаптироваться на новом месте. Бизнесу нужны люди, которые умеют работать в команде, принимать решения, пользоваться современными цифровыми инструментами и понимать реальные процессы в экономике.

Именно поэтому сегодня меняется и роль университета. Он становится не только местом получения знаний, но и пространством, где студенты учатся решать реальные задачи бизнеса, государства и общества.

Такую модель обучения последовательно развивает Университет АДАМ.

От аудитории - к реальным проектам

Практическое обучение здесь начинается значительно раньше получения диплома. Студенты участвуют в исследованиях, проходят практику в компаниях и государственных учреждениях, работают над проектами вместе с работодателями и международными партнерами.

Такой подход позволяет будущим специалистам получить опыт решения реальных профессиональных задач еще во время обучения.

Экономика, которая выходит за пределы учебника

Современный экономист - это уже не просто специалист по бухгалтерским расчетам или финансовой отчетности. Сегодня он должен понимать, как развивается бизнес, уметь анализировать большие объемы данных, оценивать инвестиционные проекты и принимать решения в условиях неопределенности.

Именно поэтому студенты направления "Экономика" изучают не только классические дисциплины, но и цифровую экономику, финансовые технологии, бизнес-аналитику, управление проектами и современные методы экономического анализа.

Во время обучения они работают с реальными кейсами организаций, учатся принимать управленческие решения и применять знания на практике.

Менеджмент - это управление изменениями

Современный руководитель должен не только организовывать работу коллектива, но и понимать рынок, управлять изменениями, внедрять инновации и развивать команду.

Поэтому будущие менеджеры и специалисты по управлению бизнесом изучают стратегический менеджмент, предпринимательство, маркетинг, управление человеческими ресурсами, проектное управление и развитие организаций.

Обучение строится вокруг практических кейсов, деловых игр, анализа реальных ситуаций и взаимодействия с работодателями.

Такой формат помогает студентам формировать лидерские качества и предпринимательское мышление уже в университете.

Туризм как отрасль будущего

Кыргызстан обладает уникальными природными ресурсами и высоким туристическим потенциалом. Поэтому подготовка специалистов для индустрии туризма становится одной из важных задач современного образования.

В Университете АДАМ будущие специалисты изучают устойчивое развитие туризма, цифровое продвижение туристических услуг, гостиничный менеджмент, событийный, экологический и медицинский туризм.

Особое внимание уделяется международному опыту и современным мировым тенденциям развития отрасли.

Цифровые технологии - важная часть современной профессии

Конечно, невозможно представить современный университет без информационных технологий.

Студенты IT-направлений знакомятся с работой ведущих компаний отрасли, изучают современные языки программирования, вопросы кибербезопасности, разработки программного обеспечения и цифровых сервисов.

Во время встреч с работодателями они не только узнают о требованиях индустрии, но и получают первый опыт практической разработки программных продуктов.

Однако цифровые технологии становятся частью подготовки не только программистов. Они активно используются и при обучении экономистов, менеджеров и специалистов по туризму.

Университет, который занимается исследованиями

Научная работа в Университете АДАМ направлена на решение актуальных задач развития страны.

Сегодня университет участвует в исследованиях в области общественного здоровья, цифровизации образования, устойчивого развития, предпринимательства и других направлений.

Один из примеров - проект по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний среди жителей сельских районов Кыргызстана, реализуемый совместно с государственными и международными партнерами.

Цифровая медицина и охрана здоровья

Ярким примером масштабной научно-исследовательской работы университета выступает суб-проект по развитию цифровой медицины и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у сельского населения КР. В июле 2026 года Университет АДАМ привлек на его реализацию 15,5 млн сомов в рамках проекта "Качество и инновации в высшем образовании" Министерства науки, высшего образования и инноваций КР при финансовой поддержке Всемирного банка. Соглашение подписали замминистра науки и высшего образования Дурус Козуев и ректор вуза Светлана Сирмбард, а руководителем проектной группы назначен д.м.н., профессор Ишенбай Молдоташев.

Проект направлен на интеграцию современных технологий в образовательный процесс и практическое здравоохранение. На базе университета создается межуниверситетская платформа и внедряются четыре цифровых модуля (телемедицина, ИИ, большие данные и цифровая диагностика), по которым обучат 200 студентов и повысят квалификацию 100 преподавателей и сельских медиков. Вузовские программы получат полную методическую базу, а студенты смогут применить знания на практике.

Для исследований сформируют мобильный диагностический комплекс (УЗИ экспертного класса, ЭКГ, тредмил-тесты, суточный мониторинг). С его помощью команда проведет скрининг не менее 1 000 сельских жителей, разработает персональные программы профилактики и подготовит рекомендации для регионального здравоохранения. Итогом работы также станут публикации в изданиях Scopus/Web of Science и заключение новых партнерских соглашений.

Международный опыт без границ

Современное образование невозможно представить без международного сотрудничества.

Университет АДАМ активно участвует в проектах программы Erasmus+, благодаря которым преподаватели и студенты работают вместе с европейскими университетами над вопросами цифровизации образования, развития устойчивого туризма, инновационного предпринимательства, совершенствования образовательных программ и внедрения новых методов обучения.

Кроме того, студенты могут пройти обучение в университетах-партнерах Болгарии, Румынии, Италии, Испании, Греции, Латвии и других стран Европы.

Такой опыт помогает не только совершенствовать иностранные языки, но и знакомиться с лучшими международными образовательными практиками.

Университет, где образование становится профессией

Сегодня диплом уже не является единственным показателем качества образования. Все большее значение приобретают практический опыт, участие в реальных проектах, международная мобильность, исследовательская деятельность и способность быстро адаптироваться к изменениям.

Именно поэтому в Университете АДАМ образовательный процесс строится вокруг идеи подготовки специалистов, способных успешно работать в экономике будущего.

Здесь студенты не просто получают знания. Они учатся применять их на практике, работать в команде, создавать проекты и находить решения для реальных задач бизнеса и общества.