Аэропорт "Каракол" готовится принять первый международный рейс

Международный аэропорт "Каракол" завершает подготовку к приему первых международных рейсов. Первый технический международный рейс планируется выполнить уже в середине августа.

Как сообщили в ОАО "Аэропорты Кыргызстана", готовность проекта по удлинению взлетно-посадочной полосы достигла 95%. Основные строительные работы завершены, на новом участке установлено современное светосигнальное оборудование.

В настоящее время специалисты проводят технический запуск оборудования, его настройку и интеграцию с действующей системой.

Параллельно продолжаются переговоры с авиакомпаниями об открытии регулярных международных маршрутов.

В компании отметили, что реализация проекта ведется в рамках модернизации авиационной инфраструктуры страны по поручению президента Садыра Жапарова. Ожидается, что запуск международных рейсов станет важным этапом развития туристического потенциала Иссык-Кульской области и расширения международного авиасообщения Кыргызстана.