Погода
$ 87.38 - 87.75
€ 99.08 - 100.07

Аэропорт "Каракол" готовится принять первый международный рейс

312  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Международный аэропорт "Каракол" завершает подготовку к приему первых международных рейсов. Первый технический международный рейс планируется выполнить уже в середине августа.

Как сообщили в ОАО "Аэропорты Кыргызстана", готовность проекта по удлинению взлетно-посадочной полосы достигла 95%. Основные строительные работы завершены, на новом участке установлено современное светосигнальное оборудование.

В настоящее время специалисты проводят технический запуск оборудования, его настройку и интеграцию с действующей системой.

Параллельно продолжаются переговоры с авиакомпаниями об открытии регулярных международных маршрутов.

В компании отметили, что реализация проекта ведется в рамках модернизации авиационной инфраструктуры страны по поручению президента Садыра Жапарова. Ожидается, что запуск международных рейсов станет важным этапом развития туристического потенциала Иссык-Кульской области и расширения международного авиасообщения Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460537
Теги:
аэропорт, Иссык-Кульская область, Каракол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  