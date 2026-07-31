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Кыргызстан получил почти две тысячи тонн продовольственной помощи от России

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В Кыргызстан поступило 1 957,3 тонны продовольственной помощи, безвозмездно предоставленной Российской Федерацией Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП ООН). Груз, включающий 1 755 тонн обогащенной пшеничной муки и 202,3 тонны растительного масла, уже доставлен на склады в Бишкеке и Оше. Об этом сообщает пресс-служба международной организации.

Продовольственная помощь будет направлена на поддержку уязвимых семей по всей стране через проекты по восстановлению общественной инфраструктуры, смягчению последствий изменения климата, а также оказанию помощи лицам с инвалидностью.

В церемонии передачи гуманитарного груза приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызстане Сергей Вакунов, заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Чынгызбек Мамат уулу и заместитель директора ВПП ООН в Кыргызстане Секджин Хан.

Как сообщили организаторы, в рамках программы оплачиваемых общественных работ и программы улучшения питания лиц с инвалидностью ВПП ООН совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции окажет поддержку более 5 850 семьям.

Семьи, зарегистрированные в государственной цифровой базе данных малообеспеченных семей, будут получать денежные выплаты через Министерство труда, социального обеспечения и миграции. Дополнительно ВПП ООН предоставит им 300 килограммов обогащенной пшеничной муки и 30 литров растительного масла в обмен на участие в общественных проектах по восстановлению местной инфраструктуры и повышению устойчивости к последствиям изменения климата. Участники обучающих программ получат по 150 килограммов муки и 15 литров растительного масла.

В ВПП ООН отметили, что Российская Федерация остается крупнейшим донором организации в Кыргызстане. На протяжении последних 15 лет совместно реализуются программы экстренной помощи, восстановления и развития, а также государственные инициативы, включая программу улучшения питания лиц с инвалидностью и программу оплачиваемых общественных работ. Сотрудничество в этом направлении будет продолжено.


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URL: https://www.vb.kg/460542
Теги:
гуманитарная помощь, Россия, Кыргызстан, Минтруда
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