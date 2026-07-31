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В Кыргызстане полностью запретили три вида опасных ядохимикатов

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- Светлана Лаптева
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По поручению министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлиста Акунбекова в Кыргызстане провели масштабную ревизию рынка пестицидов и минеральных удобрений, которая завершилась введением жесткого запрета на ряд токсичных препаратов.

Специалисты Департамента химизации, защиты и карантина растений провели рейд по торговым точкам во всех регионах страны и провели лабораторный анализ агрохимии, находящейся в свободном обращении. Этому предшествовали консультации с импортерами и поставщиками пестицидов по вопросам экологической безопасности и соответствия мировым стандартам.

Результатом проверки стал приказ №111 "О запрете обращения особо опасных пестицидов на территории Кыргызской Республики". Согласно документу, в стране официально под запрет попали препараты, содержащие три действующих вещества: бета-цифлутрин, бромоксинил октаноат и фенамифос.

В ведомстве подчеркивают: изъятие этих веществ из оборота - не просто формальное решение. Это необходимый шаг для защиты здоровья граждан, сохранения экологии и обеспечения безопасности кыргызстанской сельхозпродукции. Кроме того, этот шаг помогает республике выполнять свои международные экологические обязательства. Контроль за рынком агрохимии в регионах будет только усиливаться.


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URL: https://www.vb.kg/460499
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
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