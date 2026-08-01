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Минздрав КР переводит детские справки в приложение "Түндүк"

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Министр здравоохранения Кыргызстана Дамир Осмонов провел рабочее совещание с главой Департамента цифрового здравоохранения ОАО "Түндүк" Чингизом Бексултановым, сообщает пресс-служба Минздрава КР. На встрече специалисты обсудили внедрение новых онлайн-сервисов и масштабирование Национальной системы управления ресурсами здравоохранения (НИСУР).

Как отметил Дамир Осмонов, главная задача проводимой реформы - перешагнуть через банальную оцифровку бумаг и выстроить умную модель управления отраслью. В ее основе лежит принятие решений на базе точных данных, что не только повысит качество лечения, но и сделает работу государственных медучреждений максимально понятной для граждан.

Ключевым звеном этой экосистемы становится платформа НИСУР. Она собирает в единую базу все сведения о больницах, их кадровом составе и ресурсах, сводя к минимуму коррупционные риски. В рамках проекта запускается электронный Реестр вакансий: система в реальном времени покажет открытые ставки, требования к специалистам и условия труда в любом районе страны. Это поможет анализировать кадровый голод в регионах и закрывать потребности больниц без задержек.

Для самих жителей республики самым ощутимым изменениям подвергнется школьная и детская документация. В профильное приложение "Түндүк" интегрируют справку о временной нетрудоспособности учащихся (форма № 095/у) и детскую медкарту (форма № 026/у). Это позволит родителям забыть о бумажной волоките и наладит мгновенный цифровой обмен данными между поликлиниками и учебными заведениями. Дополнительно на платформе появится модуль детского стоматологического осмотра, который со временем перерастет в полноценную электронную стоматологическую карту.

Завершая встречу, глава ведомства дал поручение ускорить техническую интеграцию сервисов, напомнив об обязательной защите персональных данных пациентов и необходимости обучать медперсонал работе с новыми цифровыми инструментами.


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URL: https://www.vb.kg/460553
Теги:
Минздрав, информационные технологии, Кыргызстан
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