Индия передала Кыргызстану высокотехнологичный госпиталь BHISHM

Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Кыргызской Республике Бирендер Сингх Ядав в сопровождении военного атташе полковника Панкаджа Шармы посетил Военный госпиталь в селе Беш-Кунгей, где ознакомился с ходом установки медицинских кубов BHISHM Aarogya Maitri, представляющих собой модульные мобильные госпитали экстренной помощи. Установку осуществляет группа из двух специалистов индийской компании HLL Lifecare Limited, сообщили в посольстве Индии в Кыргызстане.

Модульные мобильные госпитали экстренной помощи BHISHM были переданы в дар министром обороны Индии, господином Ражнатх Сингхом министру обороны Кыргызской Республики генерал-майору Руслану Мукамбетову во время визита главы оборонного ведомства Индии в Кыргызстан 28 апреля 2026 года.

Модульные мобильные госпитали экстренной помощи BHISHM являются основным компонентом проекта Aarogya Maitri (Health Friendship), масштабной гуманитарной инициативы, запущенной правительством Индии и объявленной Премьер-министром Нарендрой Моди в январе 2023 года в ходе Саммита "Голос Глобального Юга".

Модульный мобильный госпиталь экстренной помощи BHISHM представляет собой первый в мире локализованный, современный, модульный и быстро разворачиваемый мобильный госпиталь, предназначенный для устранения критической нехватки экстренной медицинской помощи во время стихийных бедствий, вооружённых конфликтов и чрезвычайных ситуаций с большим количеством пострадавших. Они функционируют как полностью автономные полевые госпитали.

Полный комплект BHISHM состоит из 72 лёгких, водонепроницаемых и прочных "мини-модулей", каждый весом менее 20 кг. По 36 мини-модулей объединяются в один большой модуль, а два таких больших модуля образуют полноценный полевой госпиталь, который может быть легко доставлен в удалённые районы.

Полностью развернутый комплекс способен обеспечить медицинскую помощь до 200 пострадавшим, включая лечение тяжёлых ожогов, черепно-мозговых травм, переломов позвоночника, огнестрельных ранений, переломов конечностей и других тяжёлых травм.

Модульные мобильные госпитали экстренной помощи BHISHM оснащены современным медицинским оборудованием, включая переносной аппарат искусственной вентиляции лёгких, многопараметрические мониторы пациента, оборудование для анализа крови, рентгеновский аппарат, комплект для развёртывания операционной, компоненты мини-отделения интенсивной терапии и хирургические инструменты. В состав комплекса также входят электрогенераторы и предметы первой необходимости для обеспечения жизнедеятельности.

Благодаря применению современных цифровых технологий каждый предмет снабжен RFID-меткой, что позволяет в режиме реального времени отслеживать наличие запасов, контролировать его использование и сроки годности. Управление системой осуществляется с помощью специального приложения для планшета, доступного на нескольких языках. Приложение содержит обучающие видеоматериалы и пошаговые инструкции по сборке и развертыванию комплекса. Кроме того, система использует технологии анализа данных и искусственного интеллекта для эффективной координации медицинской помощи.

Данная инициатива является одним из ключевых элементов международной деятельности Индии в сфере гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий и применяется по всему миру для оказания поддержки государствам-партнёрам в кризисных ситуациях.