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Где купить мясо по 680 сомов: адреса фудтраков в Бишкеке

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке продолжают работу фудтраки, где мясо реализуется по 680 сомов за килограмм. Об этом сообщили в ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана.

По данным предприятия, приобрести мясо по социальной цене можно по следующим адресам:

жилмассив "Аламедин-1", 7/1, ул. Сагынбая Манасчы (парковка с восточной стороны);

микрорайон "Кок-Жар", 3/1 (прилегающая парковка);

пересечение улиц 7 Апреля и Ахунбаева (парковка гипермаркета "Глобус");

пересечение улиц Киевской и Кулиева (западная парковка рынка "Берекет Универсал");

микрорайон "Тунгуч" (парковка гипермаркета "Глобус");

Ортосайский рынок (парковка "Оберон");

пересечение улиц Гагарина и Космической (парковка гипермаркета "Глобус");

ул. Ленина, 135;

микрорайон "Нижний Джал", ул. Тыналиева (парковка гипермаркета "Глобус");

пересечение улиц Московской и Шопокова.


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URL: https://www.vb.kg/460620
Теги:
Минсельхоз, мясо, Бишкек, цены на продукты питания
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