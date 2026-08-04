Где купить мясо по 680 сомов: адреса фудтраков в Бишкеке

В Бишкеке продолжают работу фудтраки, где мясо реализуется по 680 сомов за килограмм. Об этом сообщили в ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана.

По данным предприятия, приобрести мясо по социальной цене можно по следующим адресам:

жилмассив "Аламедин-1", 7/1, ул. Сагынбая Манасчы (парковка с восточной стороны);

микрорайон "Кок-Жар", 3/1 (прилегающая парковка);

пересечение улиц 7 Апреля и Ахунбаева (парковка гипермаркета "Глобус");

пересечение улиц Киевской и Кулиева (западная парковка рынка "Берекет Универсал");

микрорайон "Тунгуч" (парковка гипермаркета "Глобус");

Ортосайский рынок (парковка "Оберон");

пересечение улиц Гагарина и Космической (парковка гипермаркета "Глобус");

ул. Ленина, 135;

микрорайон "Нижний Джал", ул. Тыналиева (парковка гипермаркета "Глобус");

пересечение улиц Московской и Шопокова.