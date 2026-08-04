Будущее Ирана: взгляд из Центральной Азии

Земля Ирана является колыбелью древней цивилизации. Естественно считать, что современное государство Иран имеет многовековую историю, когда были взлеты и падения и далее древними властителями Ирана была создана Великая Империя.

Суровые испытания народа Ирана закалили его свободолюбивый дух, который сегодня не сломят могущественные враги, обладающие грозным оружием. Власти Ирана, своевременно оценив новую политическую ситуацию и военную ситуацию в мире, направили усилия на сохранение независимого в военном и экономическом плане государства.

Это позволило выдержать экономические санкции и вооруженные нападки США и Израиля. И в конце концов Иран одержал победу над США, что признали сами США и весь мир. Продукция ВПК Ирана показала в ходе войны свою эффективность и надежность, что соответственно в будущем заинтересуют многие страны, желающие обеспечить свою безопасность. На основе разработок стратегических ракет Иран развил свою космическую промышленность и стал одной из девяти стран в мире, способных выводить свои аппараты на околоземную орбиту. В стране развивается своя автомобильная и авиастроительная промышленность, для которой подготовлены свои инженерные и научные кадры,

Это позволяет в перспективе создавать и совершенствовать образовательные центры, куда, безусловно, могут направить свою молодежь и страны Центральной Азии. Иран открыт для совместной работы в научной и образовательной среде.

Перспективы для молодежи стран Центральной Азии

Иранские академические центры сегодня составляют сильную конкуренцию западным и азиатским аналогам, предлагая качественное и доступное образование. Для студентов из Центральной Азии это открывает прямые прагматичные выгоды: Историческая и языковая близость (особенно для Таджикистана, а также культурные связи с Узбекистаном, Туркменистаном, Казахстаном и Кыргызстаном) облегчает адаптацию студентов. Инженерные школы: Возможность обучения в сильных технических вузах (например, Университет Шариф) по направлениям аэрокосмических технологий, робототехники и машиностроения. Доступная стоимость: Конкурентная цена обучения и проживания по сравнению с европейскими или российскими вузами при сопоставимом уровне лабораторной базы.

В целом, Иран интересен как экономический партнер для стран Центральной Азии.

Региональное партнерство Ирана и стран ЦА в настоящее время выходит на траекторию долгосрочного роста сразу по нескольким направлениям:

Логистические мегапроекты: Развитие коридора "Север - Юг" и использование иранского порта Чабахар открывает для стран ЦА прямой выход к Мировому океану. Обмен технологиями: Совместные научно-исследовательские проекты в сфере управления водными ресурсами, сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых. Энергетическая безопасность: Своп-поставки газа и выстраивание новых энергетических маршрутов внутри региона.

Иран доказал, что жесткие внешние ограничения могут стать стимулом для формирования мощной внутренней интеллектуальной и промышленной базы. Для Центральной Азии сближение с Тегераном - это стратегический шаг к диверсификации своих внешнеполитических и образовательных связей.

Экономическое сотрудничество стран Центральной Азии (ЦА) с Ираном базируется на полноформатном Соглашении о зоне свободной торговли ЕАЭС и Ирана, действующем с 2025 года, и развитии транзитно-логистических маршрутов в рамках коридора "Север - Юг".

Соглашение о свободной торговле (ССТ) между ЕАЭС и Ираном: Документ, охватывающий преференциальный режим для 90% товарной номенклатуры. В результате его действия средняя ввозная таможенная пошлина Ирана для товаров из стран ЦА (входящих в ЕАЭС) снизилась с 20% до 4,5%. [1] Двусторонние межправительственные соглашения: Государства ЦА (Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан), не входящие в ЕАЭС, активно подписывают с Ираном индивидуальные пакеты документов. Например, между Ираном и Таджикистаном действует свыше 130 двухсторонних договоров, охватывающих энергетику, сельское хозяйство и банковскую сферу.

Взаимодействие же Кыргызстана и Ирана вышло на прагматичный уровень, закрепленный конкретными дорожными картами и межправительственными договоренностями:

Торговые механизмы: между странами действует Соглашение о преференциальной торговле. Тегеран и Бишкек активно обсуждают его расширение до полноценного Соглашения о свободной торговле, что призвано кратно увеличить текущий товарооборот. Региональное сближение: в рамках 13-го заседания совместной межправительственной комиссии в Бишкеке прошли масштабные B2B-встречи предпринимателей. Заключены соглашения и подписана Дорожная карта между Ошской областью и иранской провинцией Хорасан-Резави для усиления кооперации в сфере сельского хозяйства, образования и туризма. Инвестиционные платформы: ТПП Ирана и Кыргызстана выдвинули инициативу по формированию специализированной рабочей группы и совместного делового совета. Обсуждается создание совместного инвестиционного и кооперативного фонда в рамках ШОС для финансирования крупных инфраструктурных объектов. Логистика и транспорт: Обе страны делают ставку на развитие международного транспортного коридора "Север - Юг". Для Кыргызстана - это ключевая возможность диверсифицировать экспортные пути и получить надежный выход к морским портам Персидского залива.

Будущее Ирана выстоявшего в войне с сильными и жестокими врагами светлое, многообещающее и привлекательное для дружественных стран!

Источник: centrasia.institute