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В Кочкорском районе оценили развитие племенного хозяйства "Сал Эм"

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Аким Кочкорского района Баялы Досалиев посетил племенное хозяйство "Сал Эм". Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана.

В рабочей поездке также приняли участие заместитель акима -начальник Кочкорского районного управления аграрного развития Нурлан Элчибаев и начальник Кочкорского районного ветеринарного управления Темирлан Мураталиев.

Во время посещения они ознакомились с деятельностью хозяйства, условиями содержания животных, а также обсудили развитие племенного животноводства и увеличение поголовья крупного рогатого скота мясного направления.

По данным министерства, в настоящее время в племенном хозяйстве "Сал Эм" содержится 116 голов крупного рогатого скота абердин-ангусской породы, в том числе 76 коров, два быка и 38 телят.

В ведомстве отметили, что хозяйство занимается развитием племенного животноводства в Кочкорском районе, уделяя особое внимание увеличению поголовья высокопродуктивного скота. По мнению специалистов, такие хозяйства способствуют развитию мясного животноводства, обеспечению отрасли качественным племенным скотом и укреплению аграрного потенциала региона.

По итогам визита участники обсудили дальнейшее развитие хозяйства, увеличение численности племенного поголовья и эффективное использование мер государственной поддержки.


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URL: https://www.vb.kg/460590
Теги:
Кочкорский район, Нарынская область, животные, Минсельхоз
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