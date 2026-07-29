Экспедиции "Большого Алтая" помогают изучать историю Центральной Азии

Профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии Института истории и международных отношений Алтайского государственного университета, доктор исторических наук Сергей Грушин рассказал об организации археологических экспедиций Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", современных подходах к полевым исследованиям и значении археологических памятников Центральной Азии. Об этом сообщает информационный центр НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай".

По информации центра, экспедиции НОЦ ежегодно проходят на территории Алтайского края, Республики Алтай, Казахстана и Кыргызстана. В ближайших планах расширение научного сотрудничества с Узбекистаном. В исследованиях принимают участие не только российские специалисты, но и ученые, студенты и волонтеры из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

Одной из ключевых площадок нынешнего полевого сезона стало урочище Балчикова-3 в Чарышском районе Алтайского края. Здесь расположен царский курган пазырыкской культуры скифской эпохи, а также группа более поздних тюркских курганов VII–IX веков нашей эры. В настоящее время археологи исследуют периферию элитного кургана, рассчитывая получить новые сведения о процессах формирования и развития тюркской культуры на территории между Алтаем и Центральной Азией.

Как отметил Сергей Грушин, выбор памятника для раскопок зависит сразу от нескольких факторов. Помимо научной ценности объекта учитываются финансовые возможности проекта, организационные вопросы, требования законодательства и логистика. Перед началом работ исследователи изучают архивные материалы, научные публикации и результаты предыдущих экспедиций, чтобы определить наиболее перспективные объекты.

По словам ученого, организация археологической экспедиции начинается не менее чем за полгода до выхода в поле. За это время оформляются необходимые разрешения и договоры, решаются вопросы транспортировки оборудования, проживания участников и обеспечения безопасности. После завершения раскопок работа не заканчивается: значительная часть времени уходит на обработку находок, подготовку научных отчетов, анализ материалов и формирование музейных коллекций.

Особое внимание, подчеркнул Сергей Грушин, уделяется безопасности участников экспедиции. Перед началом полевых работ все проходят обязательный инструктаж, а руководитель экспедиции несет ответственность за организацию безопасных условий труда, особенно если в исследованиях участвуют студенты.

В информационном центре сообщили, что в прошлом полевом сезоне на урочище Балчикова было исследовано кыргызское захоронение IX начала X века с обрядом кремации, относящееся к числу редких памятников Алтая. Кроме того, археологи обнаружили объекты эпохи энеолита возрастом около пяти тысяч лет, что позволило расширить представления об истории освоения этой территории.

В нынешнем сезоне основные исследования сосредоточены на кургане предположительно скифской эпохи с каменной насыпью диаметром около 15 метров. По словам Сергея Грушина, одной из главных задач ученых остается изучение особенностей тюркских памятников разных регионов Центральной Азии, выявление их общих и отличительных черт, а также реконструкция историко-культурных процессов, связанных с формированием раннесредневековых обществ.

Эксперт также отметил, что современные методы исследований, включая радиоуглеродное датирование и другие научные технологии, позволяют уточнять возраст археологических памятников и пересматривать ранее существовавшие научные представления.

Как сообщили в информационном центре НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", результаты нынешнего полевого сезона будут представлены после завершения археологических исследований и обработки собранных материалов.