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Нацбанк приостановил лицензии четырех обменных бюро в Бишкеке

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Национальный банк Кыргызстана за минувшую неделю применил ряд мер воздействия за нарушение требований законодательства и нормативных правовых актов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

По данным Нацбанка, штрафы в размере 17 500 сомов наложены на шестерых граждан: четырех в Иссык-Кульской области и двух в Джалал-Абадской области.

Кроме того, в Иссык-Кульской области еще один гражданин оштрафован на 17 500 сомов за осуществление обмена наличной иностранной валюты без лицензии.

Также с 30 июля по 13 августа 2026 года включительно в Бишкеке приостановлено действие лицензий четырех обменных бюро: "Арча Моней", "Обменное бюро "Аника"", "Гранд Кэш" и "Престиж Мани А".

Таким образом, за неделю Национальный банк оштрафовал семь человек и временно приостановил работу четырех обменных бюро.


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URL: https://www.vb.kg/460597
Теги:
валюта, Кыргызстан, деньги, Нацбанк
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