США вводят залог до $20 тысяч за визы для граждан Кыргызстана

Вашингтон переводит на постоянную основу практику взимания денежного залога при оформлении туристических и деловых виз (категории B-1/B-2). Мера касается стран с высоким уровнем нарушений визового режима, куда вместе с Таджикистаном и Туркменистаном попал и Кыргызстан.

Согласно обновленным правилам Госдепартамента, консульские офицеры получили право запрашивать у соискателей страховой депозит размером до 20 000 долларов.

"От иностранца, обращающегося за визой неиммигранта для деловых или туристических поездок, может потребоваться финансовое обеспечение. Это гарантирует соблюдение им иммиграционного статуса и своевременный выезд из страны. Решение о назначении залога и его конкретной сумме принимается консульским сотрудником индивидуально", - указано в документе ведомства.

Залоговая система не нова: в тестовом режиме её запустили в августе 2025 года. Изначально пилотный проект затрагивал только граждан Замбии и Малави, а сумма гаранта варьировалась от 5 до 15 тысяч долларов. Однако уже в начале 2026 года американские власти расширили перечень стран и подняли верхнюю планку выплат.

Финансовый залог полностью возвращается путешественнику после того, как он своевременно покидает территорию Соединенных Штатов.

Новые финансовые требования вводятся на фоне сильного ужесточения контроля внутри самих США. Американские СМИ сообщают о масштабных проверках иммиграционной службы в крупнейших аэропортах страны. Проверки проходят прямо в зонах прилета и у стоек регистрации, где задерживают иностранцев с просроченными визами - в том числе тех, кто состоит в браке с гражданами США. На данный момент подобные рейды зафиксированы как минимум в 15 международных аэропортах.