Кыргызстан примет VI Всемирные игры кочевников с участием 113 стран

Кыргызстан готовится к проведению VI Всемирных игр кочевников, которые станут крупнейшими за всю историю турнира. Международное соревнование пройдет с 31 августа по 6 сентября 2026 года и объединит около 3 тысяч спортсменов из 113 государств.

Как сообщил заместитель руководителя международного секретариата ВИК Белек Усенбеков, в программе Игр запланированы соревнования по 42 видам спорта, а также масштабные культурные и научные мероприятия.

Впервые в истории Всемирных игр кочевников участие примут спортсмены из ряда стран, среди которых Австралия, Новая Зеландия, Египет, Алжир, Оман, Уганда, Кабо-Верде, Кот-д"Ивуар и Северная Македония.

Организаторы также расширили спортивную программу. В число новых дисциплин вошли конное соревнование "тыйын энмей", традиционная игра кокпар, силовой турнир стронгмен и бурятское национальное состязание по разбиванию хребтовой кости.

Главная церемония открытия состоится на новом стадионе "Бишкек Арена", рассчитанном на 51 тысячу зрителей. После этого участники отправятся в Иссык-Кульскую область, где пройдут основные соревнования и культурные мероприятия. Финальная церемония состоится в Чолпон-Ате.

По данным организаторов, в этом году ожидается прибытие около 100 тысяч гостей из разных стран мира. Кыргызстан уже принимал Всемирные игры кочевников в 2014 и 2018 годах, а нынешний турнир должен стать самым масштабным за всю историю проекта.