Посол Алтамаш Вазир Хан: ШОС создала дух взаимного доверия и сплоченности

Накануне Саммита глав государств-членов ШОС, который состоится в Кыргызстане, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Кыргызстане Алтамаш Вазир Хан дал эксклюзивное интервью VB.KG, в котором поделился своими ожиданиями от дальнейшего развития ШОС, отметил основные результаты деятельности ШОС за 25 лет, прошедшие с момента создания организации.

Господин посол, фраза "шанхайский дух" укрепилась в терминологии ШОС и ее влияние продолжает расти. Что для вас, как посла, она значит? И как "шанхайский дух" может помочь мировому сообществу в нынешнее напряженное время?

- Несколько лет назад я работал в структуре Шанхайской организации сотрудничества. Потом еще пять лет был заместителем директора в Исполнительном комитете РАТС ШОС в Ташкенте. Поэтому могу с полным правом поделиться своим мнением о ШОС и о "шанхайском духе".

Для меня "шанхайский дух" означает прежде всего взаимоуважение и взаимопонимание. Конечно, каждая страна хочет продвигать свои интересы. Иногда получается, что она достигает их без уважения, без учета позиций других. Но это неприемлемо в ШОС, которая отличается от всех других организаций, потому что в ней присутствует "шанхайский дух" - дух взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, равноправных консультаций, уважения к цивилизационному многообразию и стремления к общему развитию.

В ШОС сегодня входят десять государств, которые являются ее полноправными членами. И не всегда их интересы совпадают, поскольку каждое государство, повторяю, должно и даже обязано продвигать свои интересы. Это его право и даже обязанность, потому что оно защищает прежде всего интересы своего народа. Но как вежливо мы можем делать это в ШОС! В других организациях так не получается. ШОС отличается от других международных структур именно тем, что все решения членами организации принимаются на основе консенсуса, с учетом интересов всех стран. Я думаю, это большой плюс.

Если посмотреть, кто входит в ШОС, то становится очень понятно, насколько это влиятельная организация. В нее входят десять государств и каких! Россия, Китай, Пакистан, Индия – это ядерные державы. И это не только большая сила, но и очень большая ответственность их перед всем миром, а значит, и всей нашей организации. В странах-членах ШОС проживает сорок процентов населения мира. Но в рамках ШОС есть еще страны- наблюдатели и страны-партнеры по диалогу. А значит, возрастает ее и человеческий, и экономический потенциал.

И эта сфера расширяется. Я знаю, что многие страны проявляют большой интерес к ШОС, хотят наладить хорошие отношения с организацией, даже еще не являясь ее членами, наблюдателями или партнерами по диалогу. Сегодня абсолютно ни у кого нет никаких сомнений в том, насколько влиятельной стала организация в мире. В перспективе ШОС с ее беспрецедентным потенциалом развития сыграет еще более активную роль в международных отношениях. А "шанхайский дух", который служит источником ее силы, еще больше укрепит взаимодействие между членами организации.

Бытует мнение, что расширение ШОС может вызвать разногласия в ней, сказаться на ее деятельности не в лучшую сторону. Ваше мнение?

- Расширение ШОС, конечно, повлияет на ее деятельность, но только в положительную сторону. Когда страна становится членом ШОС, у нее появляется понятие "шанхайского духа", который складывается из уважения, понимания друг друга и из учета взаимных интересов. Я думаю, что именно "шанхайский дух" положительно повлияет на новых членов организации, они также проникнутся им. Двери ШОС открыты для тех, кто понимает принципы, по которым живет наша дружная семья.

С помощью инициативы "Один пояс - один путь" страны ШОС сосредоточивают внимание на фундаментальных вопросах совместного развития, реализуют свой потенциал и укрепляют тесные связи между экономической интеграцией. Какие проекты в рамках "Пояса и пути" осуществляются в Пакистане?

- В Пакистане в рамках инициативы "Пояс и путь" реализуется комплекс проектов, который объединён под названием китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК, CPEC). Одно из ключевых направлений – это энергетика. Есть крупные станции, которые уже построены. Но самое главное сегодня направление – это транспортные коридоры, то есть развитость транспортной, логистической инфраструктуры, которая обеспечивает беспрепятственное перемещение товаров, услуг, людей и капитала между странами. Если строятся дороги, то открывается еще много ворот и окон.

Как известно, сейчас идет строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Очень важный проект, который сыграет огромную роль в развитии международной транспортной инфраструктуры. Между городом Карачи и китайским Кашгаром уже построена автомобильная дорога. Карачи – это главный и самый загруженный морской порт Пакистана на побережье Аравийского моря. Он играет ключевую роль в экономике нашей страны, обрабатывая около 60 процентов всего ее грузооборота. В морской порт поступают грузы со всего мира, которые можно затем за шесть-семь дней доставлять до Кашгара. А оттуда уже по железной дороге они будут перевозиться в страны Центральной Азии и, в частности, в Кыргызстан.

Второй по загруженности морской порт Карачи – Касим обрабатывает около 35 процентов грузооборота всей страны. Порты Касим и Карачи - самые оживлённые порты страны, вместе обрабатывают более 90 процентов всей внешней торговли Пакистана.

Еще один - глубоководный морской порт Гвадар находится в 500 с лишним километрах от Карачи и имеет возможность принимать крупнотоннажные грузовые суда, он уже стал транзитным хабом международного уровня. В дальнейшем морская программа действий в рамках CPEC на 2025–2029 годы предполагает превратить Гвадар в региональный торгово-логистический узел, связывающий Южную Азию с Ближним Востоком, Африкой и Центральной Азией. В этом большой потенциал в развитии стран ШОС.

Но "Пояс и путь" выстраивает не только экономические, а еще и гуманитарно-культурные коридоры. Когда люди разных стран посещают друг друга, они начинают лучше понимать культуру, традиции, историю дружеских народов. И выходит, что мы все процентов на 95 во многом внутренне схожи – в своих чувствах, стремлениях, в семейных отношениях, в вероисповедании, хотя и относимся к разным религиям. Поэтому дороги важно строить не только ради экономического развития, но ради того, чтобы люди разных стран ездили по ним друг к другу, сотрудничали и дружили. "Пояс и путь" - это очень широкий коридор, в котором одно из главных направлений - взаимопонимание между людьми.

Какой вклад, на ваш взгляд, за 25 лет существования ШОС внесла в поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе, а также в содействие экономическому сотрудничеству и развитию?

- В этом году мы отмечаем 25-летие ШОС. Но организация начала складываться еще в 1996 году. В Шанхае главы России, Китая, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана подписали "Соглашение об укреплении доверия в военной области в районе границы". Так возникла "Шанхайская пятёрка". На встрече в Шанхае в 2001 году к объединению пяти стран присоединился Узбекистан. В результате организация получила новое название - Шанхайская организация сотрудничества. 15 июня главы государств приняли Декларацию о создании ШОС.

Если обозначить значение ШОС одним словом, то я бы сказал – доверие. Именно "Шанхайская пятерка", преобразованная в ШОС, создала дух взаимного доверия и сплоченности, которые укоренились в сознании народов наших стран и не только членов организации. Это - ее фундамент, база, основа. Если создано доверие между странами, исключены сомнения, то, считаю, что возможно решение всех вопросов, в том числе самых сложных. И тому пример для всех - подписание в марте прошлого года лидерами Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана исторического договора, благодаря которому решена ключевая проблема в отношениях трех стран, а именно: пограничные споры. "Шанхайский дух" взаимного доверия позволяет преодолевать мирным путем даже такие проблемы.