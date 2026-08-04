Автомобиль упал с моста после ДТП на Северной объездной дороге

3 августа 2026 года примерно в 20:20 на Северной объездной дороге, в районе моста возле кафе "Карагат", произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

По предварительным данным, автомобиль Hyundai Tucson совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Hyundai Sonata. В результате удара водитель Hyundai Sonata потерял управление, после чего автомобиль упал с моста.

В результате ДТП оба водителя получили различные травмы и были доставлены в городскую клиническую больницу № 4. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.