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Минздрав КР определил, куда переведут студентов неаккредитованных медвузов

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- Назгуль Абдыразакова
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Министерство здравоохранения Кыргызстана начало централизованный перевод студентов медицинских образовательных организаций, не прошедших государственную аккредитацию, в аккредитованные учебные заведения. Об этом сообщили в ведомстве.

Как пояснили в Минздраве, решение принято в рамках реализации указа президента Кыргызской Республики, а также Закона Кыргызской Республики № 6 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере медицинского образования", предусматривающего государственную монополию в сфере медицинского образования.

Для обеспечения непрерывности образовательного процесса и защиты прав студентов приказом Министерства здравоохранения № 912 от 3 августа 2026 года утвержден порядок централизованного перевода студентов медицинских образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, не имеющих государственной аккредитации.

Согласно утвержденному порядку, студенты будут переведены в аккредитованные образовательные организации для продолжения обучения.

Студенты, подлежащие централизованному переводу, должны подать заявление и необходимые документы до 10 августа 2026 года включительно. После поступления документов принимающая аккредитованная образовательная организация рассмотрит их в установленном порядке и примет окончательное решение о зачислении.

В Министерстве здравоохранения особо подчеркнули, что централизованный перевод осуществляется исключительно в рамках установленной государственной процедуры, на безвозмездной основе и без взимания каких-либо платежей.

Кроме того, студентов и их законных представителей призвали пользоваться только официальными источниками информации и соблюдать установленные сроки подачи документов.

Согласно решениям комиссии, уже определены аккредитованные образовательные организации, в которые будут переведены студенты высших и средних медицинских образовательных организаций, не прошедших государственную аккредитацию.

В частности, утверждено распределение студентов медицинских вузов, колледжей, а также отдельных образовательных программ "Лечебное дело", "Стоматология", "Фармация" и специальности "Физическая терапия".

Перевод студентов средних медицинских образовательных организаций будет осуществляться в соответствии с Положением о порядке перевода, отчисления, восстановления и предоставления академических отпусков обучающимся образовательных организаций среднего профессионального образования Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 10 июня 2025 года № 329. Одним из условий перевода является то, что академическая разница в учебных планах не должна превышать 30 академических кредитов. Принимающая образовательная организация вправе зачесть (валидировать) академические кредиты исходя из содержания образовательной программы.

Чтобы читателям было проще ознакомиться с решениями комиссии, редакция VB.KG подготовила три информационные карточки. В них собраны полный перечень медицинских вузов, колледжей и образовательных программ с указанием аккредитованных образовательных организаций, в которых студенты смогут продолжить обучение.


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URL: https://www.vb.kg/460638
Теги:
аккредитация, вуз, студенты, Кыргызстан, медицина, Минздрав
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