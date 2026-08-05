В Крыму военнослужащий расстрелял сослуживцев и мирных жителей

В Крыму произошел резонансный инцидент с применением огнестрельного оружия. ЧП с участием военнослужащего произошло на территории села Хмельницкое в Балаклавском районе Севастополя. О происшествии сообщил глава города Михаил Развожаев.

По данным власти и оперативных служб, огонь сначала был открыт по сослуживцам: один человек погиб на месте, еще один получил ранения и был госпитализирован. После этого нападавший направился в сторону населенного пункта, где атаковал гражданских лиц. Жертвами стрелка стали трое местных жителей - женщина 64 лет и двое мужчин 59 и 71 года. Еще трое мирных граждан получили ранения различной степени тяжести, за их жизни борются врачи.

После совершения преступления злоумышленник попытался скрыться в лесу неподалеку от сел Хмельницкое и Первомайское. В результате оперативно-розыскных мероприятий стрелок был задержан силовыми структурами.

На месте происшествия в Крыму продолжают работать следователи, криминалисты и сотрудники оперативных служб. Правоохранительным органам предстоит установить причины и все обстоятельства произошедшего. Городские власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным сообщениям ведомств.