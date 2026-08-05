Погода
$ 87.42 - 87.78
€ 100.15 - 101.15

В Крыму военнослужащий расстрелял сослуживцев и мирных жителей

243  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Крыму произошел резонансный инцидент с применением огнестрельного оружия. ЧП с участием военнослужащего произошло на территории села Хмельницкое в Балаклавском районе Севастополя. О происшествии сообщил глава города Михаил Развожаев.

По данным власти и оперативных служб, огонь сначала был открыт по сослуживцам: один человек погиб на месте, еще один получил ранения и был госпитализирован. После этого нападавший направился в сторону населенного пункта, где атаковал гражданских лиц. Жертвами стрелка стали трое местных жителей - женщина 64 лет и двое мужчин 59 и 71 года. Еще трое мирных граждан получили ранения различной степени тяжести, за их жизни борются врачи.

После совершения преступления злоумышленник попытался скрыться в лесу неподалеку от сел Хмельницкое и Первомайское. В результате оперативно-розыскных мероприятий стрелок был задержан силовыми структурами.

На месте происшествия в Крыму продолжают работать следователи, криминалисты и сотрудники оперативных служб. Правоохранительным органам предстоит установить причины и все обстоятельства произошедшего. Городские власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным сообщениям ведомств.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460641
Теги:
Россия, стрельба, армия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  