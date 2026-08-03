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Иссык-Куль может стать постоянной площадкой чемпионата мира UIM F1H2O

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Чемпионат мира по водно-моторному спорту UIM F1H2O ("Формула-1 на воде"), впервые прошедший в Иссык-Кульской области, планируют проводить ежегодно. Об этом журналистам сообщил директор Государственного агентства по развитию туризма Эдуард Кубатов.

По его словам, уже подписан предварительный меморандум с Международным союзом водно-моторного спорта (UIM) и представителями чемпионата. В настоящее время стороны ведут юридические переговоры, чтобы закрепить проведение чемпионата мира UIM F1H2O в Иссык-Кульской области на ежегодной основе.

Эдуард Кубатов отметил, что соревнования прошли в напряженной борьбе и при этом отличались высоким уровнем безопасности.

"Несмотря на высокую скорость и сложность трассы, серьезных столкновений и крупных аварий удалось избежать. Лишь у одного из пилотов во время прохождения поворота произошел технический инцидент - у болида сорвало крышку корпуса. Еще три спортсмена не смогли завершить гонку, однако 15 пилотов успешно добрались до финиша. Для соревнований такого уровня это считается очень хорошим результатом", - сказал он.

По словам главы Госагентства, для сравнения на одном из предыдущих этапов чемпионата мира UIM F1H2O в Италии произошло пять столкновений, а до финиша не добралась почти половина участников.

"Гонка на Иссык-Куле продемонстрировала высокий уровень подготовки пилотов и обеспечения безопасности. По оценке организаторов, она стала одной из самых зрелищных и напряженных в нынешнем сезоне", - отметил Кубатов.

Напомним, 2 августа в Иссык-Кульской области завершился чемпионат мира по водно-моторному спорту UIM F1H2O ("Формула-1 на воде"). В соревнованиях Гран-при сильнейшие пилоты мира преодолели 40 кругов по двухкилометровой трассе.


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URL: https://www.vb.kg/460592
Теги:
Иссык-Кульская область, чемпионат мира, Кыргызстан
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