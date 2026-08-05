Мэрия Бишкека рассказала, куда можно отправиться на длинных выходных

К длинным выходным, которые приходятся на конец августа и начало сентября, ряд отечественных туристических компаний подготовил специальные предложения для жителей и гостей столицы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
По данным муниципалитета, туроператоры предлагают скидки до 15% на организованные туры и экскурсионные программы.
Для путешественников доступны маршруты по Кыргызстану, включая Ош, Арсланбоб, Сары-Челек, Баткен и Тулпар-Кол. Также организованы поездки в соседние страны Казахстан (Алматы и Туркестан) и Узбекистан (Ташкент).
По информации пресс-службы мэрии Бишкека, специальные предложения подготовили следующие туроператоры:
Pro Travel +996 555 691 020, +996 507 030 987;
Askunai Tour +996 507 600 018, +996 708 540 356;
Ulush Travel +996 501 052 051;
Kapriz Travel +996 508 100 210;
PEGAS Trip +996 504 160 623;
Di Travel KG +996 704 000 029;
Kyrgyzworld +996 557 204 065;
Fun Travells +996 502 402 060;
Nomad Spirit +996 702 040 218;
Trekkingunion.kg +996 556 101 933;
Sunrise Travel +996 506 977 779.