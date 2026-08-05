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Мэрия Бишкека рассказала, куда можно отправиться на длинных выходных

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К длинным выходным, которые приходятся на конец августа и начало сентября, ряд отечественных туристических компаний подготовил специальные предложения для жителей и гостей столицы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным муниципалитета, туроператоры предлагают скидки до 15% на организованные туры и экскурсионные программы.

Для путешественников доступны маршруты по Кыргызстану, включая Ош, Арсланбоб, Сары-Челек, Баткен и Тулпар-Кол. Также организованы поездки в соседние страны Казахстан (Алматы и Туркестан) и Узбекистан (Ташкент).

По информации пресс-службы мэрии Бишкека, специальные предложения подготовили следующие туроператоры:

Pro Travel +996 555 691 020, +996 507 030 987;

Askunai Tour +996 507 600 018, +996 708 540 356;

Ulush Travel +996 501 052 051;

Kapriz Travel +996 508 100 210;

PEGAS Trip +996 504 160 623;

Di Travel KG +996 704 000 029;

Kyrgyzworld +996 557 204 065;

Fun Travells +996 502 402 060;

Nomad Spirit +996 702 040 218;

Trekkingunion.kg +996 556 101 933;

Sunrise Travel +996 506 977 779.


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URL: https://www.vb.kg/460648
Теги:
мэрия, Бишкек, Отдых, семья
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