Депутат ЖК Шабазов: ШОС по своей природе организация для созидания

- Шанхайская организация сотрудничества создает благоприятные возможности для развития благодаря эффективной модели взаимодействия на площадке объединения. Организация не заставляет выбирать чью-либо сторону и не навязывает мнения, - отметил депутат Жогорку Кенеша Бахридин Шабазов в интервью VB.KG.

Бахридин Валиевич, что вы имеете в виду, говоря об эффективной модели?

- Модель ШОС - это многополярная модель. Это - модель, когда нации равны, они суверенны, и выстраивают систему отношений, исходя из своего суверенитета. В контексте глубоких изменений в глобальной геополитической системе организация предлагает эффективную модель сотрудничества между государствами, стремящимися к стабильности, процветанию и гармоничному совместному развитию. То есть они договариваются с учетом интересов всех стран-членов. И вот в этом принципиальное отличие модели ШОС от всех ныне имеющихся. ШОС, на мой взгляд, это - альтернатива однополярному миру.

Подлинную и неделимую глобальную безопасность в XXI веке необходимо выстраивать путем широкого диалога, без дискриминации и на приемлемых для всех условиях. ШОС по своей природе организация для созидания. Она не направлена против кого бы то ни было. Это то, что сегодня востребовано в мире и полностью отвечает духу нашей политики. Все страны-члены ШОС стремятся к дальнейшему укреплению всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества между собой во всех областях. Укрепление механизмов безопасности стран-членов организации еще больше повышает ее способность противостоять возникающим угрозам, а углубление практического взаимодействия в области торговли, в финансовой и инвестиционной сферах способствует улучшению качества жизни населения государств-членов объединения.

Можно сказать, что именно по названным вами причинам все больше стран стремятся присоединиться к ШОС? Как вы относитесь к расширению ШОС? Как, на ваш взгляд, это повлияет на эффективность организации?

- Деятельность и принципы ШОС сегодня действительно широко востребованы. Привлекательность ШОС заключается в принципах равенства, консенсуса, взаимного доверия, баланса интересов, взаимной выгоды, уважения культурного разнообразия, в намерении избегать недружественных действий по отношению друг к другу. Что особенно важно, страны организации вместе работают над укреплением многогранного потенциала и глобального авторитета ШОС. Это - пример конструктивного сотрудничества нескольких стран.

На сегодня пространство организации занимает порядка четверти суши земного шара, население сообщества ШОС составляет более половины населения планеты (43,17%), а совокупный ВВП государств-членов - более 28% глобального валового продукта. ШОС стала одним из центров притяжения, в том числе и по этой причине. А высокое напряжение в мировой политике, которое наблюдается в мире, лишь стимулируют интерес партнеров к совместной работе в рамках ШОС в том или ином качестве. Об этом говорят итоги предыдущих саммитов, в ходе которых были приняты решения о присоединении к организации Ирана и Беларуси в качестве полноправных государств-членов. Таким образом, их число увеличилось до 10.

А что касается количества, то как и в любой другой организации, важно не количество, а качество деятельности. Думается, что ШОС открыта и готова работать со всеми партнерами, заинтересованными в налаживании конструктивного сотрудничества.

Не могу не спросить, почему Кыргызстан одним из первых вступил в ШОС и стал ее соучредителем?

- Главные интересы и перспективы для Кыргызстана в участии и председательстве в Шанхайской организации сотрудничества включают несколько ключевых аспектов. Во-первых, для Кыргызстана участие в ШОС представляет собой возможность укрепления экономических связей с другими членами организации, особенно в контексте развития торговли, инвестиций и совместных инфраструктурных проектов в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

Во-вторых, сотрудничество в рамках ШОС помогает Кыргызстану обеспечивать безопасность в регионе, включая борьбу с терроризмом и экстремизмом, что особенно актуально в условиях близости к нестабильным регионам Центральной Азии.

Третий важный аспект заключается в дипломатическом взаимодействии и укреплении международного присутствия Кыргызстана через активное участие в многосторонних диалогах по таким ключевым глобальным вопросам, как климатические изменения, устойчивое развитие и энергетическая безопасность.

Уверен, что итоги предстоящего Саммита глав государств-членов ШОС и кыргызского председательства будут максимально содержательными как с точки зрения подготовленных документов, так и практического сотрудничества.