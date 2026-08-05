В Минпросвещения выявили нарушения при использовании бюджетных средств

Счетная палата Кыргызстана выявила финансовые нарушения и недостатки при исполнении бюджета Министерства просвещения за 2024–2025 годы. Итоги аудита рассмотрены на заседании Совета ведомства.

Как сообщили в Счетной палате, в целом использование бюджетных средств соответствовало требованиям законодательства. Вместе с тем аудит выявил отдельные финансовые нарушения и недостатки в управлении бюджетом.

В частности, установлены нарушения при формировании и исполнении бюджета, недостатки при использовании государственного имущества, проведение выплат без соблюдения порядка и условий оплаты труда, а также завышение объемов строительных работ и сверхнормативные расходы.

Кроме того, аудиторы зафиксировали нарушения порядка бухгалтерского учета и отчетности, а также нарушения при проведении государственных закупок.

По итогам проверки Счетная палата приняла решение направить предписания и рекомендации для устранения выявленных нарушений и недостатков, а также принятия мер по возмещению средств в бюджет.