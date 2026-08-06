Жакупов: "Медиация становится частью новой инфраструктуры доверия в ЦА"

Накануне IV Международной летней школы медиации Центрально-Азиатского консорциума медиаторов эксперты обсудили современные подходы к урегулированию споров, роль профайлинга и важность профподготовки специалистов. Своим видением развития института медиации с редакцией VB.KG поделился международный эксперт и тренер-медиатор Жандильда Жакупов (Казахстан).

Сегодня Центральная Азия переходит от деклараций к реальной кооперации: создаются совместные предприятия, развиваются логистические и инвестиционные проекты. Это объективно увеличивает число сложных переговорных процессов с участием представителей разных стран и деловых культур. В этих условиях медиация становится важнейшим элементом "инфраструктуры доверия".

Как подчеркнул Жандильда Жакупов, современная медиация давно вышла за рамки базового урегулирования конфликтов. Сегодня это комплекс компетенций, сочетающий знания права, социальной психологии, конфликтологии и межкультурной коммуникации. Особое внимание на Летней школе было уделено профайлингу - инструменту, позволяющему медиатору анализировать поведение, невербальные сигналы и темп речи сторон.

"Профайлинг - это не попытка читать мысли или манипулировать людьми. Это профессиональный анализ эмоциональных и речевых реакций, который помогает выявить реальные причины разногласий и подобрать индивидуальную стратегию переговоров", - пояснил спикер.

Эксперт также подчеркнул критическую важность профессиональной этики: методы профайлинга должны применяться исключительно для содействия диалогу и восстановления доверия. Это особенно актуально для многонациональной Центральной Азии, где медиатору необходимо учитывать этнические и религиозные традиции участников спора.

В условиях масштабной интеграции региона ответственность медиаторов возрастает. Эксперты сходятся во мнении, что международная кооперация специалистов, развитие профессиональных объединений и внедрение новых методик становятся обязательным условием для устойчивого развития Центральной Азии.