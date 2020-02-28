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Сыргаку Кенжебаеву предложили откупиться от уголовного дела за 2 млн сомов

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- Андрей Заверухин, Бакыт Басарбек
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Виктор Гавришев, по заявлению которого было возбуждено одно из уголовных дел в отношении Сыргака Кенжебаева, с недоумением прочитал по поводу себя пост в соцсетях экс-депутата Ширин Айтматовой. Напомним, последняя в "твиттере" написала, что дело ее мужа развалилось на первой же очной ставке.

По словам Гавришева, ему любопытно, почему Ширин Айтматова пришла к такому мнению.

- Значит, видимо, у нее есть доступ. Но ее муж Сыргак Кенжебаев на очной ставке, практически, на 90 процентов подтвердил все мои обвинения в его адрес. При этом могу сказать, что она может гордиться своим мужем, который даже вырос в моих глазах. В принципе, он не изворачивался, а дал толкования своим действиям в отношении меня, моего сына и других лиц. В отличии от Баялиева, который лгал и выкручивался на очной ставке, Кенжебаев повел себя довольно таки мужественно. Он признался и это отражено в протоколах, что именно он занимался этим делом. То есть курировал и помогал Богданову. Поэтому я не знаю откуда у Айтматовой такая информация. Я только могу предположить, что это такая тактика. Как говорится: "чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в нее". Есть видео допросов и очных ставок Кенжебаева, которые указывают на то, что дело не развалилось, - отметил он.

Ваше дело по вашей просьбе передали из МВД в ГКНБ. С чем это связано?

- Причин тому несколько. 3 месяца назад я выступил в СМИ по поводу этого дела и позже мною были написаны заявления в милицию, одно из которых на Кенжебаева. Второе – по факту фальсификаций улик в отношении следователя Урмата Баялиева. Первым дурным знаком для меня стал тот факт, что пресс-служба ГУВД Бишкека вылила в СМИ недостоверную информацию. Второе – меня удивило, что это дело передали ГСУ МВД. Согласно закону, должностные лица должны исключать передачу такого рода заявлений в тот орган, на который как раз и жалуются. Уже после того, как следователь заявил мне, что мое дело вода и не будет иметь значения, мне все стало понятно. Ворон ворону глаз не выклюет. Единственное, почему я не дал отвод следователю, то только потому, что представители Службы внутренних расследований МВД мне обещали, что доведут это дело до конца, но в итоге быстро устранились. Самое главное, мне не дали возможности на очной ставке задать вопросы Баялиеву, которые его бы уличали. Я ведь в своем заявлении не указывал, что кто-либо виноват. Я просто указывал на факты фальсификаций доказательной базы. Поэтому я подготовил ряд вопросов в его адрес, но он на очной ставке заявил, что не будет отвечать на мои вопросы. Это был последний момент, после которого я подал заявление с просьбой перевести это дело в ГКНБ.

Виктор Гавришев вновь предложил Ширин Айтматовой встретиться, чтобы бы он мог предоставить ей все факты.

- Во время этой встречи я бы привел людей, которые были участниками этих событий. Роль ее мужа исключительна, так как именно он был инициатором всех последующих событий. И не надо никакой политики к этому примешивать! Я продемонстрирую ей мои заявления с 2013 года, в которых я пишу про ее мужа и об его участии в этом деле. Но сейчас я хотел бы предложить Сыргаку Кенжебаеву следующее: я готов отозвать заявление в его отношении в том случае, если он переведет 2 миллиона сомов на счет Национального центра онкологии и гематологии, конкретно в детское отделение. Это будут целевые деньги, которые пойдут на оплату анализов для несчастных детей. Такими делами он искупил бы грех перед теми людьми и это было бы справедливо с человеческой и божьей стороны, - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/385799
Теги:
ГКНБ, МВД, Ширин Айтматова, Кыргызстан, скандал, Арест, семья
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Комментарии
лира
28.02.2020, 15:05

Айтматова это самое дно. твой умут это ложь, твой сожитель аферист

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Темирлан
28.02.2020, 16:27

После таких слов и фактов приведенный Гавришевым, я могу сказать то, что вина Кенжебаева есть. Это доказывает ещё то, что Гавришев не хочет брать деньги, на которые он попал в следствии мошеннических действий Кенжебаева. А наоборот просит передать деньги онкологический центр. В любом случаи ответить должен Кенжебаев.

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