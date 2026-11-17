Обычный рабочий день в кафе "Хаяль" по улице Осмонкула 46/1, расположенном в самом сердце Свердловского района Бишкека, годами строился на простых и искренних ценностях. Здесь всегда царят чистота и уют, в воздухе витает теплый аромат свежей выпечки, а двери гостеприимно открыты для каждого горожанина. Это место давно перестало быть просто точкой на карте - оно стало частью жизни многих семей, сохранив в своих стенах сотни тихих семейных праздников и искренних дружеских встреч. Для владельца заведения, Акрамджана Кенджаева, "Хаяль" - это не просто коммерческий проект, а дело всей его жизни, в которое вложены годы неустанного труда, души и искренней заботы о людях.

Но сегодня над этим уголком тепла и стабильности нависла тяжелая, несправедливая тень.

Годы честного труда перед лицом равнодушия

Предприниматель, чей бизнес успешно работает с 2001 года, сегодня оказался втянутым в тяжелую борьбу. Имея на руках абсолютно все безупречные разрешительные документы - официальный проект, все необходимые государственные согласования и ту самую "красную" книгу, - он вынужден обивать пороги инстанций лишь для того, чтобы доказать очевидное: его дело абсолютно законно.

Все эти годы кафе исправно и вовремя наполняло городской бюджет налогами и арендными платежами, давало стабильную работу десяткам людей и поддерживало важные социальные инициативы района. Как отмечает Акрамджан Ахмеджанович, казалось бы, государство и общество должны беречь таких надежных созидателей. Но вместо справедливой поддержки он сталкивается с безликой стеной бюрократии. Под различными предлогами чиновники намеренно тянут резину, уклоняясь от продления документов, и при этом требуют частично разрушить капитальное здание, которое строилось честно, открыто и строго по правилам.

Законный предприниматель против амнистии самозахватчиков

Главный, вопиющий парадокс этой истории кроется в глубокой несправедливости подхода к людям. Кафе "Хаяль" по улице Осмонкула 46/1 возведено на абсолютно законных основаниях, имеет полный пакет документов с 2001 года и никогда не нарушало градостроительных норм. Более того, по старому генеральному плану столицы это здание вообще не попадало под зону прокладки дороги!

Однако сегодня под удар попадает именно этот честный легальный объект. Примечательно, что по улице Осмонкула, где как раз и хотят проложить новую дорогу, расположены участки, которые в свое время были получены путем самозахвата земель и совсем недавно легализованы по объявленной Президентом амнистии. И как признается сам Акрамджан Ахмеджанович, его сердце сжимается от горькой обиды, когда он видит, что даже те амнистированные строения, которые по старому генплану изначально прямо подпадали под дорожное полотно, остаются абсолютно неприкосновенными.

Получается ранящая душу несправедливость. Граждане, которые когда-то нарушили закон и самовольно захватили землю, сегодня защищены государством и амнистией. А он, добросовестный человек, который десятилетиями честно платит налоги, аренду, создает рабочие места и всем сердцем болеет за свой город, вынужден думать о том, как уберечь от разрушения плоды своего честного труда.

По словам нашего героя, ему невыносимо больно осознавать это горькое несоответствие - особенно когда Глава государства вновь и вновь призывает местные власти всемерно поддерживать отечественный бизнес, справедливо называя предпринимателей главным локомотивом национальной экономики. Но на местах, к глубокому сожалению, он сталкивается с совершенно иным отношением к тем, кто честно наполняет государственную казну.

Разумная альтернатива

Никто не спорит с тем, что столице нужно расти и развиваться, а городским дорогам - становиться шире и удобнее. Но разве созидание может строиться на разрушении судеб, задается вопросом наш герой. Акрамджан Ахмеджанович и его верный коллектив не просят о поблажках - они просят лишь о справедливости, чтобы прекратить изнуряющую бюрократическую волокиту, продлить зеленую книгу и сберечь родные стены от разрушения.

Как подчеркивает предприниматель, всегда можно найти мудрый, человечный компромисс. Если линия будущей дороги по улице Осмонкула действительно требует корректировок, неужели нельзя вернуться к изначальному генеральному плану или аккуратно обойти легальное здание, направив дорожное полотно в сторону амнистированных участков и выделив их владельцам равноценную землю в другом уголке Свердловского округа? По его мнению, такой шаг показал бы истинное лицо заботливой власти, которая защищает тех, кто приносит городу созидательную пользу.

В завершение Акрамджан Кенджаев обратился к мэру города Бишкек Айбеку Джунушалиеву с глубоким, идущим от самого сердца призывом:

"Уважаемый Айбек Джанышбекович! Я обращаюсь к Вам не как проситель, а как человек к человеку, от которого сегодня зависит судьба моего честного труда, моей семьи и всего коллектива. Для меня кафе "Хаяль" по улице Осмонкула 46/1 - это не просто стены, это вся моя жизнь, в которую вложены душа, пот и искренняя любовь к нашему родному Бишкеку. Сердце разрывается от мысли, что годы созидания могут быть разрушены из-за несправедливой случайности. Пожалуйста, услышите нас! Защитите тех, кто честно работает, платит налоги и всем сердцем верит в справедливость. Пусть в нашем любимом городе закон и человеческое тепло будут на стороне созидателей".