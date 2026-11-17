Сегодня коллективу Кыргызского государственного цирка представили нового режиссера - известного постановщика Росгосцирка Елену Петрикову. Ее пригласили в республику с амбициозной целью: вывести отечественное цирковое искусство на мировой уровень. Для этого в столице будет организовано масштабное представление с участием звезд манежа, посвященное самобытной культуре номадов. Официальное представление провел новый директор цирка Нурлан Конокбаев.

Новый вектор для кыргызского цирка

Как отметил директор цирка Нурлан Конокбаев, приглашение специалиста столь высокого ранга - поистине знаковое событие для страны. По его словам, перед творческой командой поставлена задача создать яркое этническое шоу, которое громко заявит о культуре Кыргызстана на международной арене.

"Мы хотим поставить всё, что связано с нашей идентичностью, чтобы потом на многочисленных гастролях показывать это всему миру: откуда мы, чем богаты и к чему стремимся", - подчеркнул Нурлан Конокбаев.

Сама Елена Петрикова призналась, что с большим трепетом откликнулась на это предложение. Обладая колоссальным опытом в создании масштабных проектов, режиссер намерена бережно объединить национальные традиции, историю и современное цирковое мастерство.

"Я специалист, который занимается именно этнографическими шоу, историк по образованию, и с огромным уважением отношусь к культурам и традициям. Мне хочется, чтобы этот первый спектакль был грандиозным, масштабным, ярким и рассказывал о вашей стране и культуре", - поделилась Елена Петрикова.

К теплым поздравлениям присоединился и художественный руководитель цирка Алмаз Алжанов. Поприветствовав гостью, он отметил:

"Очень приятно, добро пожаловать к нам, в Кыргызстан! Елена Петрикова - специалист высочайшего уровня, мы уже работали с ней над крупными проектами и фестивалями. Учитывая, что за ее плечами опыт работы с ведущими площадками системы Росгосцирка, мы уверены в успехе".

Масштабные планы

По словам директора цирка, активная подготовка к премьере начнется в ближайшее время: работа над сценарием и техническими деталями продлится всё лето, а сама долгожданная премьера ориентировочно запланирована на сентябрь.

Руководство подчеркивает, что в грандиозном проекте будет задействована большая часть труппы кыргызских артистов. Шоу создается не только для отечественного зрителя, но и с прицелом на зарубежные гастроли, что позволит достойно представить кыргызский цирк на престижных площадках Европы, Америки и России.

Интервью с директором цирка

После официальной встречи директор Кыргызского государственного цирка Нурлан Конокбаев ответил на вопросы нашего издания:

- Расскажите, планируется ли задействовать в шоу собственные силы или привлекать сторонних артистов?

- Артистов однозначно будем привлекать, почему нет? Это существенно усилит программу. Хотя штатная численность нашей труппы не так велика, масштабное представление требует привлечения широкого состава участников, и это станет отличным импульсом для развития коллектива. Работа с главным режиссером Росгосцирка открывает огромные перспективы.

- Как прошло ее знакомство с труппой?

- Нам очень повезло, что она приняла приглашение. Она приехала, познакомилась с артистами, искренне влюбилась в наш цирк и уже загорелась новыми идеями. Высокая оценка с ее стороны - во многом заслуга руководства страны, благодаря которому здание госцирка было капитально отремонтировано и сияет в великолепном виде. Приезд режиссера такого уровня - большое событие для всей республики.

- Станет ли этот проект трамплином для выхода на международную арену?

- Безусловно, в этом и заключается главная цель. Мы хотим через тему номадов ярко заявить о нашей идентичности и культуре. Для артистов гастроли - важнейшая часть профессии, возможность профессионального роста и заработка.

- Планируется ли масштаб, сопоставимый с Всемирными играми кочевников?

- Нет, Игры кочевников - это спортивное направление. Но по зрелищности и масштабности мы хотим добиться именно такого грандиозного уровня. Мы задали общее направление, а дальше будем полностью опираться на колоссальный опыт Елены Петриковой.

- Повлияет ли это шоу на узнаваемость нашего цирка в мире?

- Однозначно. Даже если не брать в расчет зарубежные гастроли, эту программу увидят тысячи туристов, которые будут делиться впечатлениями в соцсетях - это станет мощнейшей рекламой для страны.

- Потребуется ли соответствующее финансирование для проекта такого уровня?

- Конечно, этот вопрос мы сейчас прорабатываем. Раз в госцирк были вложены такие ресурсы, было бы непростительно не использовать этот потенциал по максимуму.