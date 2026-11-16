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В Чуйской области строят очистные сооружения для завода "Асыл тери"

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В Ысык-Атинском районе Чуйской области ведётся строительство очистных сооружений для завода "Асыл тери", которые позволят очищать сточные воды от серы и хрома. Об этом сообщает Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

По данным ведомства, директор Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения Зарылбек Каратаев ознакомился с ходом строительных работ.

Объект расположен на территории Чуйской агропромышленной зоны в Нурмамбетском айылном аймаке. Строительство началось в 2026 году.

Сооружения предназначены для многоступенчатой очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод предприятия. Особенностью объекта станет возможность удаления из воды серы и хрома.

Ожидается, что ввод очистных сооружений позволит повысить качество очистки сточных вод и снизить экологическую нагрузку на окружающую среду. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027 году.


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URL: https://www.vb.kg/463122
Теги:
Минсельхоз, строительство, Чуйская область, Ысык-Атинский район, экология
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