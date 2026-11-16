В Чуйской области строят очистные сооружения для завода "Асыл тери"

В Ысык-Атинском районе Чуйской области ведётся строительство очистных сооружений для завода "Асыл тери", которые позволят очищать сточные воды от серы и хрома. Об этом сообщает Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

По данным ведомства, директор Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения Зарылбек Каратаев ознакомился с ходом строительных работ.

Объект расположен на территории Чуйской агропромышленной зоны в Нурмамбетском айылном аймаке. Строительство началось в 2026 году.

Сооружения предназначены для многоступенчатой очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод предприятия. Особенностью объекта станет возможность удаления из воды серы и хрома.

Ожидается, что ввод очистных сооружений позволит повысить качество очистки сточных вод и снизить экологическую нагрузку на окружающую среду. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027 году.