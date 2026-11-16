В Чаткальском районе задержали акима и начальника РОВД

В Чаткальском районе Джалал-Абадской области задержаны аким района и начальник районного отдела внутренних дел по делу о незаконной добыче золота. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По её данным, с начала ноября 2026 года группа лиц по предварительному сговору организовала незаконную добычу россыпного золота на участке Куру-Тегерек под покровительством отдельных должностных лиц.

Для добычи использовались фронтальный погрузчик, насосное и промывочное оборудование. При этом работы велись без лицензии на пользование недрами и необходимых разрешительных документов.

Впоследствии незаконно добытое золото продавали в обход установленного законом порядка. Полученные крупные суммы пытались легализовать, скрывая их незаконное происхождение.

Кроме того, часть вырученных средств через системы денежных переводов перечислялась на имя акима района и начальника РОВД за покровительство незаконной деятельности.

В результате оперативно-следственных мероприятий задержаны:

- аким Чаткальского района С.А., 1975 года рождения;

- начальник Чаткальского РОВД Т.Т., 1972 года рождения;

- гражданин Э.А., 1988 года рождения;

- гражданин Ж.З., 1979 года рождения.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 336 "Коррупция" УК КР.

В настоящее время следствие устанавливает каналы сбыта золота, движение незаконно полученных денежных средств, а также других должностных лиц и граждан, причастных к организации незаконной добычи, продаже золота и легализации преступных доходов.