Погода
$ 87.39 - 87.81
€ 96.30 - 97.30

В Новопавловке мужчина избил супругу, державшую на руках ребёнка

416  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В селе Новопавловка мужчина применил насилие в отношении супруги, которая держала на руках ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По её данным, сотрудники милиции обнаружили в социальных сетях видеозапись происшествия. Установлено, что инцидент произошёл 15 ноября примерно в 20:00 возле одного из домов по улице Семиз-Кол.

Участниками конфликта оказались супруги: мужчина 2002 года рождения и его супруга 2004 года рождения.

Обоих доставили в УВД Ленинского района Бишкека для выяснения обстоятельств.

В отношении мужчины составили протокол по статье 70 "Семейное насилие" Кодекса КР о правонарушениях. Его водворили в камеру временного пребывания/

В ГУВД напомнили, что при семейном насилии необходимо незамедлительно обращаться в милицию по круглосуточному номеру 102.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/463111
Теги:
задержание, избиение, семейное насилие, Бишкек, семья, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  