В Новопавловке мужчина избил супругу, державшую на руках ребёнка

В селе Новопавловка мужчина применил насилие в отношении супруги, которая держала на руках ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По её данным, сотрудники милиции обнаружили в социальных сетях видеозапись происшествия. Установлено, что инцидент произошёл 15 ноября примерно в 20:00 возле одного из домов по улице Семиз-Кол.

Участниками конфликта оказались супруги: мужчина 2002 года рождения и его супруга 2004 года рождения.

Обоих доставили в УВД Ленинского района Бишкека для выяснения обстоятельств.

В отношении мужчины составили протокол по статье 70 "Семейное насилие" Кодекса КР о правонарушениях. Его водворили в камеру временного пребывания/

В ГУВД напомнили, что при семейном насилии необходимо незамедлительно обращаться в милицию по круглосуточному номеру 102.