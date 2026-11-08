Как узнать новый адрес после переименования улиц в Бишкеке

Жители Бишкека теперь могут узнать новый адрес своего дома после переименования улиц через онлайн-сервис на портале e-meria.kg.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По её данным, муниципальное предприятие "Центр цифровых технологий" разработало специальный раздел "Проверка адреса", который позволяет узнать актуальный адрес объекта недвижимости.

Для этого необходимо зайти на портал открыть раздел "Проверка адреса" и ввести прежнее название улицы и номер дома. После этого система отобразит обновлённый адрес.

Адресные номера объектам недвижимости присвоены Бишкекским, Сокулукским и Аламудунским филиалами Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии. На основании предоставленных ими данных разработан новый функционал.

В мэрии отметили, что сервис позволит горожанам получать информацию об изменённых адресах без необходимости обращаться в государственные органы.

Напомним, улицы столицы переименованы на основании постановления Бишкекского городского кенеша от 31 марта 2026 года № 89 "О переименовании улиц города Бишкек".