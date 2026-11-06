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Гарри Кейн стал самым высокооплачиваемым футболистом Европы

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- Самуэль Деди Ирие
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Английский нападающий Гарри Кейн продлил контракт с мюнхенской "Баварией" до 2029 года и, по сообщениям СМИ, стал самым высокооплачиваемым футболистом среди игроков европейских клубов.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на немецкие источники, по новому соглашению 33-летний форвард будет зарабатывать около 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Кейн выступает за "Баварию" с 2023 года после перехода из "Тоттенхэма". За это время он забил 156 голов в 161 матче за немецкий клуб, став одним из ключевых игроков команды.

В минувшем сезоне англичанин отметился 73 голами в 65 матчах за клуб и сборную Англии. Его выступления были отмечены "Золотым мячом" 2026 года, который он получил, опередив Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля.

После продления контракта Кейн признался, что счастлив в Мюнхене и намерен продолжать добиваться успехов с "Баварией".

Новое соглашение также делает менее вероятным возвращение нападающего в английскую Премьер-лигу, где он мог бы попытаться побить рекорд Алана Ширера по количеству голов.

Таким образом, Кейн продолжит выступления за немецкий клуб как минимум до 2029 года.


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URL: https://www.vb.kg/462880
Теги:
Великобритания, футбол
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