Из Испании экстрадировали кыргызстанца, находившегося в розыске

Из Испании в Кыргызстан экстрадирован гражданин А. А., находившийся в международном розыске по обвинению в причинении вреда здоровью.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

По её данным, обвиняемый причинил потерпевшему телесные повреждения, повлекшие длительное расстройство здоровья. После совершения преступления он скрылся за пределами страны, чтобы избежать уголовной ответственности.

В результате сотрудничества Генеральной прокуратуры Кыргызстана с компетентными органами Испании удалось добиться его экстрадиции.

Обвиняемого доставили в Кыргызстан в сопровождении сотрудников МВД КР и передали следственным органам.