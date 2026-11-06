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Из Испании экстрадировали кыргызстанца, находившегося в розыске

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Из Испании в Кыргызстан экстрадирован гражданин А. А., находившийся в международном розыске по обвинению в причинении вреда здоровью.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

По её данным, обвиняемый причинил потерпевшему телесные повреждения, повлекшие длительное расстройство здоровья. После совершения преступления он скрылся за пределами страны, чтобы избежать уголовной ответственности.

В результате сотрудничества Генеральной прокуратуры Кыргызстана с компетентными органами Испании удалось добиться его экстрадиции.

Обвиняемого доставили в Кыргызстан в сопровождении сотрудников МВД КР и передали следственным органам.


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URL: https://www.vb.kg/462867
Теги:
Генеральная прокуратура, экстрадиция, Кыргызстан
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