Погода
$ 87.43 - 87.81
€ 97.30 - 98.30

К столетию Бюбюсары Бейшеналиевой: вековая память, переросшая в вечность

106  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Имя Бюбюсары Бейшеналиевой - народной артистки СССР, первой балерины Кыргызстана - вписано золотыми буквами в историю нашей культуры. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения великой "жрицы балета", любимой всеми народами многонациональной страны.

В 1968 году, после окончания восьми классов, я поступил во Фрунзенское музыкально-хореографическое училище имени Муратаалы Куренкеева. Преподаватели и кураторы регулярно водили нас на все спектакли Театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Вход для студентов всегда был бесплатным. Нам посчастливилось прослушать и посмотреть более сорока музыкально-сценических спектаклей русской, зарубежной и кыргызской классики, видеть на сцене выдающихся гастролеров со всего Союза. Именно тогда мы открыли для себя имена Урана Сарбагышева, Рейны Чокоевой, Чолпона Базарбаева, Гульмиры Боконбаевой и многих других звезд.

С народным артистом СССР, Героем Социалистического Труда Махмудом Эсамбаевым у Бюбюсары эже за тринадцать лет совместной работы сложился незабываемый дуэт в "Эсмеральде", "Бахчисарайском фонтане", "Чолпон", "Лебедином озере". Ещё при жизни её называли "кыргызской Улановой". В 1958 году на Декаде кыргызской литературы и искусства в Москве министр культуры СССР Н. А. Михайлов, восхищенный балетом "Чолпон" (музыка Михаила Раухвергера, либретто Урана Сарбагышева), дал указание экранизировать спектакль. Главную партию Айдай блестяще исполнила Бюбюсара Бейшеналиева, а фильм-балет "Чолпон" затем обошел экраны более чем ста стран мира.

Путь Бюбюсары в искусство начался в 1936 году, когда выездная комиссия из Ленинграда отобрала 24 одаренных мальчика и девочки из Кыргызстана для учебы в Ленинградском хореографическом училище. Первым педагогом юных артистов стала Наталья Александровна Камкова, ведущая солистка Академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова. За годы обучения (1936–1941) в прекрасной творческой среде Бюбюсара раскрыла свой колоссальный потенциал и упорным трудом завоевала право исполнять ведущие партии.

Высокую оценку её таланту дал Чынгыз Айтматов в статье "Судьбою посланная великая балерина":

"Она, безусловно, была человеком, рожденным самой судьбой для сцены. Я видел много великих исполнителей, но ничего более волнующего и трогающего я, по всей вероятности, больше никогда не встречу. Я имел счастье познать великую жрицу балета, прекрасного человека высших духовных начал. Для всех нас этот образ незабываем".

Бюбюсара Бейшеналиева родилась 17 мая 1926 года в Аламединском районе Чуйской области. В 28 лет она стала Народной артисткой Кыргызской ССР, в 1958 году - Народной артисткой СССР и лауреатом Государственной премии имени Токтогула. Трудящиеся республики дважды избирали её депутатом Верховного Совета Кыргызской ССР и Совета Национальностей Верховного Совета СССР. С триумфальным успехом она представляла национальное искусство в Китае, Румынии, Египте и других странах.

В 1973 году жизнь балерины трагически оборвалась. Прощание проходило в Академическом театре оперы и балета. В день похорон - 13 мая - сам Чынгыз Айтматов руководил траурным процессом, и на его глазах были слезы. Я тогда оканчивал училище, мне шел двадцатый год, и я впервые видел, как открыто плачут великие люди. Личные и творческие отношения двух гениев кыргызской культуры невольно вызывали ассоциации с высочайшей шекспировской трагедией.

По дороге к мемориальному кладбищу мы, тринадцать учащихся, шли в два ряда, неся на руках государственные и мировые награды Бюбюсары Бейшеналиевой. Этот день навсегда запечатлелся в моей памяти. Тогда же у меня родились строки, посвященные памяти великих творцов:

Слава Вам, Бюбюсара!

Вашей каждой встрече,

Чувствам без границы.

Ромео и Джульетте

С вами не сравниться!

Невозможно, нетерпимо

Жить нам, чувства тая.

Вы - Вселенной балерина,

Всем как Родина своя.

Провожая в путь прощальный,

Вас мы чтим, любовь храня.

Труд Ваш - подвиг идеальный,

Слава Вам, Бюбюсара!

Каждый день, приходя на работу в Кыргызский государственный университет культуры и искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой, я прохожу мимо её памятника, отдаю дань уважения её памяти и духовным заветам. Станиславский говорил: "Не люби себя в искусстве, а люби искусство в себе" - и Бюбюсара эже служению искусству отдала себя без остатка.

Сегодня наш университет живет активной жизнью: за последние годы построены современный пятиэтажный учебный корпус и спортивный комплекс. На VI Международных играх кочевников на Иссык-Куле наши студенты с успехом выступили в творческих программах. Иссык-Кульские интеллектуальные форумы, основанные Чынгызом Айтматовым, вновь доказывают силу культурной дипломатии и международной дружбы.

Столетие великой балерины Бюбюсары Бейшеналиевой перерастает в вечность. Свет этой вечности вдохновляет новые поколения студентов, преподавателей и мастеров искусств устремляться вперед, к новым творческим вершинам.

Кубаныч Осмонов,

Заслуженный деятель культуры КР, доцент, лауреат премии имени Мукаша Абдраева


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462821
Теги:
балет, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  