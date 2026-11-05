К столетию Бюбюсары Бейшеналиевой: вековая память, переросшая в вечность

Имя Бюбюсары Бейшеналиевой - народной артистки СССР, первой балерины Кыргызстана - вписано золотыми буквами в историю нашей культуры. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения великой "жрицы балета", любимой всеми народами многонациональной страны.

В 1968 году, после окончания восьми классов, я поступил во Фрунзенское музыкально-хореографическое училище имени Муратаалы Куренкеева. Преподаватели и кураторы регулярно водили нас на все спектакли Театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Вход для студентов всегда был бесплатным. Нам посчастливилось прослушать и посмотреть более сорока музыкально-сценических спектаклей русской, зарубежной и кыргызской классики, видеть на сцене выдающихся гастролеров со всего Союза. Именно тогда мы открыли для себя имена Урана Сарбагышева, Рейны Чокоевой, Чолпона Базарбаева, Гульмиры Боконбаевой и многих других звезд.

С народным артистом СССР, Героем Социалистического Труда Махмудом Эсамбаевым у Бюбюсары эже за тринадцать лет совместной работы сложился незабываемый дуэт в "Эсмеральде", "Бахчисарайском фонтане", "Чолпон", "Лебедином озере". Ещё при жизни её называли "кыргызской Улановой". В 1958 году на Декаде кыргызской литературы и искусства в Москве министр культуры СССР Н. А. Михайлов, восхищенный балетом "Чолпон" (музыка Михаила Раухвергера, либретто Урана Сарбагышева), дал указание экранизировать спектакль. Главную партию Айдай блестяще исполнила Бюбюсара Бейшеналиева, а фильм-балет "Чолпон" затем обошел экраны более чем ста стран мира.

Путь Бюбюсары в искусство начался в 1936 году, когда выездная комиссия из Ленинграда отобрала 24 одаренных мальчика и девочки из Кыргызстана для учебы в Ленинградском хореографическом училище. Первым педагогом юных артистов стала Наталья Александровна Камкова, ведущая солистка Академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова. За годы обучения (1936–1941) в прекрасной творческой среде Бюбюсара раскрыла свой колоссальный потенциал и упорным трудом завоевала право исполнять ведущие партии.

Высокую оценку её таланту дал Чынгыз Айтматов в статье "Судьбою посланная великая балерина":

"Она, безусловно, была человеком, рожденным самой судьбой для сцены. Я видел много великих исполнителей, но ничего более волнующего и трогающего я, по всей вероятности, больше никогда не встречу. Я имел счастье познать великую жрицу балета, прекрасного человека высших духовных начал. Для всех нас этот образ незабываем".

Бюбюсара Бейшеналиева родилась 17 мая 1926 года в Аламединском районе Чуйской области. В 28 лет она стала Народной артисткой Кыргызской ССР, в 1958 году - Народной артисткой СССР и лауреатом Государственной премии имени Токтогула. Трудящиеся республики дважды избирали её депутатом Верховного Совета Кыргызской ССР и Совета Национальностей Верховного Совета СССР. С триумфальным успехом она представляла национальное искусство в Китае, Румынии, Египте и других странах.

В 1973 году жизнь балерины трагически оборвалась. Прощание проходило в Академическом театре оперы и балета. В день похорон - 13 мая - сам Чынгыз Айтматов руководил траурным процессом, и на его глазах были слезы. Я тогда оканчивал училище, мне шел двадцатый год, и я впервые видел, как открыто плачут великие люди. Личные и творческие отношения двух гениев кыргызской культуры невольно вызывали ассоциации с высочайшей шекспировской трагедией.

По дороге к мемориальному кладбищу мы, тринадцать учащихся, шли в два ряда, неся на руках государственные и мировые награды Бюбюсары Бейшеналиевой. Этот день навсегда запечатлелся в моей памяти. Тогда же у меня родились строки, посвященные памяти великих творцов:

Слава Вам, Бюбюсара!

Вашей каждой встрече,

Чувствам без границы.

Ромео и Джульетте

С вами не сравниться!

Невозможно, нетерпимо

Жить нам, чувства тая.

Вы - Вселенной балерина,

Всем как Родина своя.

Провожая в путь прощальный,

Вас мы чтим, любовь храня.

Труд Ваш - подвиг идеальный,

Слава Вам, Бюбюсара!

Каждый день, приходя на работу в Кыргызский государственный университет культуры и искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой, я прохожу мимо её памятника, отдаю дань уважения её памяти и духовным заветам. Станиславский говорил: "Не люби себя в искусстве, а люби искусство в себе" - и Бюбюсара эже служению искусству отдала себя без остатка.

Сегодня наш университет живет активной жизнью: за последние годы построены современный пятиэтажный учебный корпус и спортивный комплекс. На VI Международных играх кочевников на Иссык-Куле наши студенты с успехом выступили в творческих программах. Иссык-Кульские интеллектуальные форумы, основанные Чынгызом Айтматовым, вновь доказывают силу культурной дипломатии и международной дружбы.

Столетие великой балерины Бюбюсары Бейшеналиевой перерастает в вечность. Свет этой вечности вдохновляет новые поколения студентов, преподавателей и мастеров искусств устремляться вперед, к новым творческим вершинам.

Кубаныч Осмонов,

Заслуженный деятель культуры КР, доцент, лауреат премии имени Мукаша Абдраева