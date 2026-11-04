В Бишкеке задержали женщину, выдававшую себя за полковника прокуратуры

В Бишкеке задержана 38-летняя гражданка, которая выдавала себя за полковника прокуратуры и обманным путём завладела 21 тысячей долларов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По её данным, подозреваемая Э.У., 1988 года рождения, ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. Она представлялась сотрудником Генеральной прокуратуры КР и носила форменную одежду с погонами полковника.

Войдя в доверие к потерпевшему, гражданка обещала помочь ему открыть гостиничный бизнес, устроить дочь в Кембриджский университет, приобрести туристическую путёвку в Турцию по сниженной цене и купить квартиру. Под различными предлогами она завладела денежными средствами заявителя на общую сумму 21 тысяча долларов.

Кроме того, подозреваемая просила у потерпевшего деньги в долг, утверждая, что её якобы задержали правоохранительные органы за получение взятки и ей срочно необходима финансовая помощь.

Следствием также установлены факты получения денег под предлогом организации встреч с лицами, содержащимися в следственных изоляторах и исправительных учреждениях Кыргызстана.

При обыске по месту жительства подозреваемой сотрудники милиции обнаружили и изъяли форменную одежду органов прокуратуры с погонами полковника.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 "Мошенничество" УК КР. Гражданка задержана и водворена в ИВС.

Следствие продолжается. Сотрудники милиции устанавливают возможные дополнительные эпизоды мошенничества и других пострадавших.

ГУВД Бишкека просит граждан, пострадавших от действий подозреваемой или располагающих информацией о подобных фактах, обращаться по номеру 102 или телефону 0708 049 244.