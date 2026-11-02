Почему организовать концерт в Бишкеке дороже, чем в Москве

Организация масштабного концерта в Бишкеке обходится минимум в 30 тысяч долларов. При этом даже выступление популярного артиста не гарантирует высокой прибыли. Значительная часть бюджета уходит на аренду площадки, рекламу, техническое оборудование и оплату работы специалистов. Несмотря на растущую популярность концертной индустрии, организаторы сталкиваются с нехваткой залов с качественной акустикой, высокими расходами и усиливающейся конкуренцией.

Об этом в интервью "Вечернему Бишкеку" рассказал концертный директор и организатор сольного концерта кыргызстанского исполнителя Freeman 996 Кайрат Мусаев. Беседа состоялась 1 ноября 2026 года перед выступлением артиста в Бишкеке.

По словам собеседника, концертная индустрия стала одним из направлений развития креативной экономики Кыргызстана. Проведение одного крупного мероприятия обеспечивает занятость 200–300 человек, включая музыкантов, танцоров, технических специалистов, дизайнеров, рекламщиков и представителей других профессий.

- Расскажите о сегодняшнем концерте. Какую роль вы выполняете в его организации?

- Сегодня у нас большой сольный концерт Freeman 996. Я выступаю в качестве концертного директора и организатора. Мы работаем с артистом уже четыре года, начиная с его первого сольного концерта. За это время реализовали немало проектов. Сегодня решили провести своего рода отчетный концерт, чтобы показать, чего удалось достичь за годы совместной работы.

- Насколько сложно сегодня организовать концерт популярного исполнителя в Кыргызстане?

- Я бы не сказал, что это очень сложно. Когда работаешь в этой сфере достаточно долго, уже понимаешь все процессы. Основные вопросы возникают при подготовке концертной программы, выполнении технического райдера и проведении рекламной кампании.

Конечно, каждый концерт имеет свои особенности. Но если есть опытная команда, большинство организационных вопросов решается достаточно быстро.

- Сколько времени занимает подготовка масштабного концерта?

- К сегодняшнему концерту мы начали готовиться еще в конце мая. Получается, подготовка заняла около пяти месяцев. На этот раз решили подойти к мероприятию особенно серьезно.

Хотя у нас были случаи, когда мы организовывали концерты в Москве и Санкт-Петербурге всего за месяц. И даже за такой короткий срок удавалось добиться солд-аута, то есть полностью распродать билеты.

Но для большого сольного концерта с полноценной постановкой, живой музыкой и многочисленными участниками лучше иметь больше времени.

- Сколько человек задействовано в подготовке сегодняшнего концерта?

-В нашей команде более 200 человек. Только танцоров 65. Техническая команда состоит из 12 специалистов, в живом музыкальном составе около десяти человек. Также у нас работают бэк-вокалисты, диджеи, 50 волонтеров и десять координаторов.

Кроме того, есть люди, которые занимаются рекламой, сценическим оформлением, звуком, светом и другими направлениями.

Зрители видят готовое выступление, но за ним стоит работа большого количества специалистов. Каждый отвечает за свою часть проекта.

- Во сколько обходится организация такого концерта? Какие расходы самые большие?

- Только аренда площадки обошлась нам в полтора миллиона сомов. Еще около 700 тысяч сомов мы потратили на рекламу, в основном визуальную и наружную.

Серьезные средства уходят на музыкальное сопровождение. У нас живой состав, барабанщики, саксофонисты, большая команда специалистов.

На самом деле сложно выделить какую-то одну статью расходов. Все требует вложений: площадка, техническое обеспечение, артисты, реклама, организация выступления.

Если говорить о концерте такого масштаба, минимальный бюджет составляет около 30 тысяч долларов.

- Планируете окупить вложенные средства?

- Думаю, однозначно окупим.

- Как формируется стоимость билетов и почему она может меняться?

- Изначально мы установили цены немного ниже рыночных. Когда увидели, что билеты хорошо продаются, решили их немного повысить.

Например, на концерте Шакиры была обратная ситуация. Насколько мне известно, организаторы сначала установили высокие цены, а затем начали их снижать. Мы же пошли другим путем.

Сейчас наши билеты примерно на 10–15 процентов дороже среднерыночной стоимости.

Все зависит от спроса. Если зрители активно покупают билеты, организатор может пересматривать цены. Это обычная практика концертного бизнеса.

- Чего сегодня больше всего не хватает концертной индустрии Кыргызстана?

- Прежде всего, специализированных концертных площадок с качественной акустикой.

У нас есть большие арены, например "Жаштык Арена". Но нужно понимать, что такие объекты в первую очередь предназначены для спортивных мероприятий. Для концертов необходимы совершенно другие акустические условия.

Когда площадка изначально не приспособлена для музыкальных выступлений, организаторам приходится дополнительно вкладывать деньги в звуковое оборудование.

Условно говоря, если в зале хорошая акустика, можно обеспечить качественный звук с оборудованием стоимостью около 20 тысяч долларов. А если акустика плохая, расходы могут увеличиться в два-три раза.

Получается, что мы вынуждены тратить значительно больше денег только для того, чтобы зритель услышал качественный звук.

- А в Бишкеке есть площадки, которые соответствуют требованиям концертной индустрии?

- Конечно, есть. Например, Дворец спорта. Несмотря на название, там достаточно хорошая акустика, поскольку площадка приспособлена для проведения концертов.

Хорошая акустика в Кыргызском государственном цирке. Он строился еще в советское время, когда таким вопросам уделяли большое внимание.

Прекрасное звучание в филармонии, замечательная акустика в Театре оперы и балета.

Но здесь возникает другая проблема: вместимость. Некоторые из этих залов рассчитаны примерно на тысячу зрителей. В Театре оперы и балета, по моим оценкам, около 700 мест.

Для большого концерта популярного артиста этого недостаточно. Нам нужны площадки, которые одновременно могут вместить несколько тысяч зрителей и обеспечить качественный звук.

- Можно ли улучшить акустику существующих спортивных арен?

-Думаю, вполне возможно. Для этого существуют специальные акустические конструкции, звукопоглощающие материалы и другие технические решения.

Вопрос заключается в финансировании. Такие работы требуют серьезных вложений, но технически все решаемо.

Если развивать концертную инфраструктуру, это в перспективе позволит снизить расходы организаторов и повысить качество мероприятий.

- Насколько прибыльным бизнесом сегодня является организация концертов?

- Я бы не сказал, что артисты зарабатывают на сольных концертах огромные деньги.

Для многих исполнителей большой сольный концерт прежде всего является имиджевым мероприятием. Это возможность показать свой уровень, укрепить популярность, привлечь новую аудиторию.

Бывает, что артист практически ничего не зарабатывает. Иногда доходы только покрывают расходы на организацию.

Но такой концерт работает на будущее. После масштабного выступления может вырасти востребованность артиста, увеличиться количество приглашений на другие мероприятия.

Поэтому не всегда стоит оценивать успешность концерта исключительно по прибыли от продажи билетов.

- Почему организаторам становится сложнее зарабатывать на концертах?

- Потому что рынок сильно изменился. Концертов стало значительно больше, растет количество организаторов, усиливается конкуренция.

В Кыргызстан активно заходят казахстанские ивент-агентства. Некоторые из них проводят в Бишкеке мероприятия даже чаще, чем в Алматы.

По нашим наблюдениям, одна из причин заключается в том, что билеты на концерты в Бишкеке продаются достаточно хорошо.

Например, казахстанская компания насколько мне известно, организует около 15 концертов в год.

Раньше в Бишкеке крупные концерты проходили примерно раз в месяц, а иногда и раз в два месяца. Сейчас, по моим оценкам, количество концертных мероприятий может доходить до 30 в месяц.

Конечно, это отражается на продажах. Зритель не может ходить на все концерты подряд. У каждого есть определенный бюджет на развлечения.

Поэтому организаторам приходится конкурировать не только качеством мероприятий, но и ценами, рекламой, выбором артистов.

- Вы работали и за пределами Кыргызстана. Насколько условия организации концертов в Бишкеке отличаются от Москвы и Алматы?

- Отличаются достаточно сильно. Например, когда мы арендуем концертную площадку в Москве, там уже есть необходимое техническое оборудование.

То есть мы получаем не просто помещение, а практически готовую инфраструктуру для проведения концерта.

В некоторых случаях аренда площадки вместе с оборудованием в Москве обходится нам примерно в четыре раза дешевле, чем аналогичный комплекс услуг в Бишкеке.

У нас многие вопросы приходится решать самостоятельно. Нужно дополнительно искать оборудование, договариваться с техническими специалистами, организовывать все процессы.

Поэтому сегодня работать в Бишкеке в некоторых отношениях даже сложнее, чем в Москве или Алматы.

- С чем, на ваш взгляд, связаны такие сложности?

-Я считаю, что концертному рынку Кыргызстана не хватает систематизации и прозрачных правил работы.

Есть крупные ивент-агентства и билетные операторы, которые занимают сильные позиции на рынке. По моему мнению, это создает определенные сложности для начинающих организаторов.

У опытных компаний уже есть связи, доступ к площадкам, техническим ресурсам и другим возможностям. Новым участникам рынка гораздо сложнее.

Поэтому хотелось бы, чтобы условия работы были более понятными и равными для всех.

- Сегодня много говорится о развитии креативной экономики Кыргызстана. Какую роль в этом процессе играет концертная индустрия?

- Я считаю, что концертная индустрия вносит большой вклад в развитие креативной экономики.

Посмотрите на наш сегодняшний концерт. Только непосредственно в нашей команде задействовано более 200 человек. Но ведь помимо нас работают сотрудники арены, билетные операторы, кассиры, специалисты по рекламе и визуальному контенту.

Кто-то разрабатывает афиши, кто-то снимает рекламные ролики, занимается монтажом видео, созданием аудиорекламы или продвижением в социальных сетях.

Есть танцоры, музыканты, звукорежиссеры, светотехники, координаторы, дизайнеры и представители множества других профессий.

Если учитывать всех участников процесса, один большой концерт может обеспечить работой от 200 до 300 человек.

И важно понимать, что деньги зарабатывают не только артист и организатор. Доход получают десятки специалистов, которые участвуют в подготовке мероприятия.

Поэтому концертная индустрия является частью креативной экономики. Чем больше качественных мероприятий проводится в Кыргызстане, тем больше возможностей появляется у людей творческих и технических профессий.

Развитие этой сферы означает не только новые концерты и выступления известных артистов, но и создание рабочих мест, развитие профессиональных навыков и формирование полноценного рынка услуг.