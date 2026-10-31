Генерал Тердикбаев: "Спасти бессмертного" надо показать в вузах и школах КР

Экс-министр обороны КР, генерал-майор Эрлис Тердикбаев, командовавший отрядом "А" во время Баткенских событий, считает, что фильм "Спасти бессмертного" необходимо показать на телевидении, в школах и вузах Кыргызстана. По его мнению, картина способна не только помочь молодому поколению глубже понять историю Великой Отечественной войны, но и привлечь внимание государственных органов к судьбам тысяч погибших и пропавших без вести солдат.

Для самого генерала эта тема имеет особое значение. Его отец был участником Панфиловской дивизии, а брат погиб в Афганистане. Во время службы в Министерстве обороны к Тердикбаеву обращались родственники участников Великой Отечественной войны, которые пытались выяснить судьбу своих близких и найти места их захоронений.

По словам генерала, представители поискового движения "Наша Победа - Биздин Жеңиш" неоднократно поднимали вопрос о необходимости объединить сведения из разных архивов, провести их системную сверку и создать постоянно пополняемую электронную Книгу памяти военнослужащих, призванных из Кыргызской ССР.

"В Кыргызстане до сих пор не сделано главное - не проведена систематизация всех архивных данных об участниках Великой Отечественной войны, особенно о тех, кто пропал без вести. На вернувшихся с фронта военнослужащих создавались картотеки, но сведения о погибших и пропавших без вести необходимо собрать воедино, сопоставить и проверить по всем доступным архивам", - считает Тердикбаев.

Речь идёт не просто о создании ещё одной базы данных. Важно свести воедино сведения военных комиссариатов, архивов, документов воинских частей, госпиталей и медсанбатов, списков погибших и пропавших без вести, а также материалы поисковиков. В разных источниках фамилии, имена, даты рождения и места призыва могли записываться по-разному. Сопоставление таких документов позволяет уточнять данные, устанавливать судьбы бойцов и находить сведения, которые прежде не удавалось обнаружить.

В качестве примера генерал приводит опыт Казахстана и Узбекистана, где проводилась работа по сверке и систематизации архивных данных при участии министерств обороны. Такая работа позволила выявить множество фамилий военнослужащих, которые ранее не значились в использовавшихся списках. По мнению Тердикбаева, Кыргызстану необходимо изучить этот опыт и организовать аналогичную системную работу на государственном уровне.

"Наша Победа - Биздин Жеңиш" неоднократно обращалась к представителям государственных органов с предложением объединить усилия архивистов, военных ведомств, поисковых отрядов и исследователей. Электронная Книга памяти должна постоянно обновляться по мере поступления новых документов и установления судеб военнослужащих. Это позволило бы не только сохранить уже собранные сведения, но и продолжать поиск тех, чьи имена и обстоятельства гибели до сих пор остаются неизвестными.

Фильм, который возвращает имена

Недавно генерал посмотрел фильм "Спасти бессмертного". По его словам, после просмотра особенно остро почувствовались боль поисковиков и переживания семей, которые десятилетиями ждут ответа о судьбе своих близких.

"Актуальность и важность, вся боль поисковиков и родных пропавших без вести просто обнажились в один момент", - отметил Тердикбаев.

Он считает, что фильм необходимо показать не только широкой аудитории, но и представителям государственных органов, от решений которых зависит организация архивной и поисковой работы.

"Этот фильм надо посмотреть во всех министерствах, всем депутатам", - убеждён генерал.

По его мнению, показы в школах и вузах следует сопровождать обсуждениями семейных историй: рассказывать о дедах и прадедах, об их боевом пути, о тех, кто вернулся домой, и о тех, кто остался на полях сражений. Такие встречи могли бы помочь молодым людям увидеть за сухими архивными строками судьбы конкретных людей и понять, почему поиск каждого пропавшего без вести имеет значение.

Одна из историй, связанных с фильмом, - судьба Мендыша Омуралиева, уроженца Кыргызстана, погибшего в 1942 году подо Ржевом. Его останки обнаружили поисковики. Удалось установить личность бойца и найти его родственников, после чего останки перезахоронили в Таласской области с воинскими почестями.

"И неважно, что этот парень из Таласской области. Таких найденных и ещё не найденных - тысячи по всему Кыргызстану", - подчеркнул Тердикбаев.

Для него это не отвлечённый разговор об истории. Его отец прошёл войну в составе Панфиловской дивизии. 1941 год стал для страны временем огромных потерь, трагедии и героизма. За каждой записью о погибшем или пропавшем без вести стоит человеческая жизнь, семья, которая ждала возвращения, и память, которую необходимо сохранить.

Поэтому, считает генерал, показ фильма должен стать поводом для конкретных действий. Государственным органам необходимо объединить архивные сведения, организовать их систематическую сверку и создать электронную Книгу памяти, которая будет пополняться новыми данными. А школам и вузам - дать молодёжи возможность узнать не только общую историю войны, но и судьбы людей, ушедших на фронт из их городов, сёл и семей.

Память о войне - это не только памятники и торжественные даты. Это ещё и ответственность за то, чтобы имя каждого солдата, чью судьбу можно установить, не осталось забытым.

Справка о фильме "Спасти бессмертного"

"Спасти бессмертного" - художественный фильм режиссёра Павла Игнатова по сценарию Александра Шевцова. В картине снялись Михаил "Гуфи" Медалин и Кымбатбек Алимжанов. Съёмки проходили в Кыргызстане и Беларуси.

В центре сюжета - двадцатилетний экстремальный блогер Саша Устинов, который оказывается во временной петле и переносится на поля сражений Великой Отечественной войны. Чтобы выбраться из неё, ему предстоит помочь погибшему солдату обрести покой и вернуть своё имя.

История фильма связана с судьбой Мендыша Омуралиева, уроженца Кыргызстана, погибшего в 1942 году подо Ржевом. Его останки нашли поисковики, установили личность бойца и разыскали родственников. Позднее останки были перезахоронены в Таласской области с воинскими почестями.

Картина обращается к теме связи поколений и напоминает, что за историческими событиями стоят судьбы конкретных людей. Вопрос о возвращении имени неизвестному солдату становится вопросом о памяти, семейной истории и долге живых перед теми, кто не вернулся с войны.