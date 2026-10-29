Валери Дюкро: Кыргызстану необходимо постепенно переходить с угля на газ

Кыргызстан может расширить источники поставок природного газа и снизить загрязнение воздуха. Одним из возможных решений эксперты называют создание Центральноазиатского газового кольца, которое позволит поставлять туркменский газ через соседние государства. О перспективах проекта, энергетической безопасности и привлечении инвестиций в эксклюзивном интервью "Вечернему Бишкеку" рассказала исполнительный директор Global Gas Centre (Швейцария) Валери Дюкро.

Валери Дюкро работает в международной энергетической отрасли более 27 лет. Она начинала карьеру во французской газовой компании, затем работала в структурах ООН, а с 2014 года возглавляет Global Gas Centre - международную отраслевую платформу со штаб-квартирой в Женеве.

- Вы много лет работаете в международной энергетике. Какие изменения на мировом газовом рынке считаете наиболее значительными?

- Я начала карьеру в 1995 году во французской газовой компании. В 2009 году перешла в ООН, где проработала пять лет. В 2014 году мы создали Global Gas Centre - некоммерческую организацию, объединяющую участников международной газовой отрасли.

Сегодня мы сотрудничаем с компаниями из разных регионов мира, включая японскую Tokyo Gas, американскую Cheniere и австралийскую Woodside.

За последние годы мировой газовый рынок существенно изменился. На первый план вышли энергетическая безопасность, надёжность поставок и поиск дополнительных источников газа. Значительно возросла роль сжиженного природного газа, появились новые участники рынка и были заключены долгосрочные контракты.

При этом энергетический переход остаётся важной задачей. Страны стремятся сокращать выбросы, развивать возобновляемую энергетику и одновременно обеспечивать стабильное энергоснабжение. Ожидается, что после 2028-2029 годов на рынок выйдут новые мощности по производству газа, в том числе в Африке, Аргентине и США.

- Вы предложили создать Центральноазиатское газовое кольцо. В чём заключается эта идея и какую пользу она может принести Кыргызстану?

- Центральная Азия активно развивается. Растут население, экономика, потребление электроэнергии. Поэтому региону необходимы дополнительные энергетические ресурсы.

Кыргызстан располагает значительным гидроэнергетическим потенциалом, развивает солнечную и ветровую энергетику. Но производство электроэнергии из возобновляемых источников зависит от природных условий. Например, в засушливые годы уровень воды в водохранилищах снижается, что отражается на выработке электроэнергии.

Поэтому важно иметь дополнительные источники генерации. Особое внимание я бы уделила постепенному переходу с угля на природный газ. Когда приезжаешь в Бишкек и видишь смог, понимаешь, насколько актуальна эта задача.

Люди должны дышать чистым воздухом. Особенно важно защитить здоровье детей. Природный газ при сжигании выделяет меньше углекислого газа, чем уголь. Его использование вместо угля может помочь сократить загрязнение атмосферы.

Вместе с казахстанским нефтегазовым аналитиком Аскаром Исмаиловым мы обсуждали возможность создания Центральноазиатского газового кольца. Идея заключается в организации поставок природного газа из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Кыргызстан с использованием региональной инфраструктуры.

Для этого необязательно строить совершенно новую газотранспортную систему. Можно задействовать существующие мощности и проложить отдельные дополнительные участки. По нашим предварительным оценкам, Кыргызстан мог бы получать около одного миллиарда кубометров природного газа в год дополнительно.

Это позволило бы развивать газовую генерацию и постепенно сокращать использование угля. Однако реализация проекта потребует согласованных решений и сотрудничества государств региона.

- Может ли газ помочь Кыргызстану справиться с дефицитом электроэнергии? Насколько затратным будет создание инфраструктуры?

- Кыргызстан сталкивается с двумя важными вызовами: ростом потребления энергии и необходимостью улучшения экологической ситуации. Строятся жилые дома, предприятия, развивается инфраструктура. Электроэнергия требуется не только зимой для отопления, но и летом для охлаждения помещений.

Поэтому необходимо увеличивать генерирующие мощности. Я считаю, что постепенное замещение угля природным газом должно стать одним из направлений энергетической политики. Это вопрос не только экономики, но и здоровья населения.

Наряду с этим важно развивать электрический общественный транспорт и повышать энергоэффективность зданий. Что касается инвестиций, то при наличии экономически обоснованного проекта найти заинтересованных партнёров вполне возможно.

Предлагаемый газовый маршрут может потребовать строительства примерно 200 километров трубопроводной инфраструктуры от Узбекистана в направлении Кыргызстана. Для международной газовой отрасли это относительно небольшой участок. Однако необходимы технические исследования и экономические расчёты.

У проекта есть не только коммерческая, но и экологическая составляющая, которая также может заинтересовать инвесторов.

- Какие возможности открывает участие в Global Gas Centre для компаний Центральной Азии?

- В мае я посетила Казахстан, где мы обсуждали сотрудничество с представителями газовой отрасли. Казахстанские компании QazaqGaz и Fincraft приняли решение присоединиться к Global Gas Centre.

Наша организация объединяет участников отрасли и предоставляет доступ к профессиональным мероприятиям, аналитике, новым технологиям и международному обмену опытом. Для компаний Центральной Азии это возможность устанавливать деловые контакты и расширять сотрудничество. Надеюсь, в дальнейшем мы сможем активнее взаимодействовать и с Кыргызстаном.

Ещё одно перспективное направление - биогаз и биометан. Кыргызстан может использовать сельскохозяйственные и промышленные отходы для производства биогаза, а после очистки получать биометан, пригодный для подачи в газовую сеть.

Это одновременно позволяет перерабатывать отходы, производить энергию и создавать рабочие места, особенно в сельской местности. Я также принимаю участие в одном из проектов, связанных с развитием биогаза в Кыргызстане. Для успешного энергетического перехода необходимо сотрудничество государства и бизнеса.

- Как Кыргызстан может укрепить энергетическую безопасность с учётом растущего потребления и зависимости от внешних поставок?

- Кыргызстан и Швейцария имеют определённое сходство: обе страны обладают значительными гидроэнергетическими ресурсами. Развитие возобновляемой энергетики позволяет производить электроэнергию внутри страны. Однако гидро-, солнечная и ветровая генерация зависят от природных условий.

Поэтому энергосистема должна располагать надёжными дополнительными мощностями. Природный газ может стать одним из таких решений.

Сегодня значительная часть потребностей Кыргызстана в природном газе обеспечивается поставками из России. При этом потребление растёт, и дополнительные маршруты могли бы повысить устойчивость энергоснабжения.

Туркменистан обладает крупными запасами газа и расположен сравнительно близко. Создание ещё одного маршрута поставок позволит расширить возможности страны и обеспечить резерв на случай технических проблем или ремонтных работ.

Энергетическая безопасность не означает отказа от сотрудничества с существующими партнёрами. Напротив, она предполагает надёжные отношения и наличие нескольких вариантов энергоснабжения. Главная задача - обеспечить население и экономику стабильной подачей энергии.

- На что прежде всего обращают внимание иностранные инвесторы и какие преимущества есть у Кыргызстана?

- Кыргызстан обладает привлекательным географическим положением, развивающейся экономикой и большим туристическим потенциалом. Но строительство гостиниц, жилых комплексов и предприятий требует надёжной инфраструктуры.

Инвесторам важны стабильное электроснабжение, качество окружающей среды и предсказуемые условия работы. Смог, который наблюдается в Бишкеке, влияет не только на здоровье жителей, но и на восприятие города потенциальными инвесторами и туристами.

Поэтому развитие энергетики и улучшение качества воздуха тесно связаны с экономическими перспективами страны.

При принятии инвестиционных решений бизнес оценивает политическую стабильность, налоговую систему, экономический рост, прозрачность законодательства и возможность возврата вложенных средств. Всё большее значение приобретают экологические критерии.

Проекты, направленные на сокращение выбросов и развитие более чистой энергетики, могут представлять дополнительный интерес. Например, в Мавритании и Сенегале развитие газовой инфраструктуры связано с планами перевода электростанций с тяжёлого топлива на природный газ.

Это показывает, что экологические и экономические задачи могут решаться одновременно.

- Каким вы видите энергетическое будущее Центральной Азии к 2040 году?

- Я считаю, что у Центральной Азии хорошие перспективы. Регион занимает выгодное географическое положение между крупными экономическими рынками и обладает значительным потенциалом для развития торговли, энергетики и инвестиций.

Исторически Центральная Азия была частью Великого шёлкового пути, а сегодня её значение вновь возрастает. Мы наблюдаем интерес со стороны международных компаний и инвесторов, в том числе из Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов.

Но экономический рост требует дополнительных ресурсов. Я бы выделила три ключевых направления для устойчивого развития региона.

Первое - энергетика. Необходимо увеличивать производство энергии и одновременно сокращать воздействие на окружающую среду. Второе - управление водными ресурсами. Для Центральной Азии это стратегически важный вопрос. Третье - переработка отходов и внедрение современных технологий.

Эти направления тесно взаимосвязаны. Их комплексное развитие позволит региону укрепить экономический потенциал, повысить качество жизни населения и создать условия для долгосрочного роста.