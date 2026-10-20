Жогорку Кенеш и Акыйкатчы усилят сотрудничество по защите прав человека

В Кыргызстане уровень исполнения рекомендаций Института Акыйкатчы, содержащихся в ежегодных докладах, вырос с менее чем 13% до 2023 года до 79% в 2024 году. Об этом сообщила акыйкатчы Джамиля Джаманбаева на выездном заседании парламентского комитета.

По данным пресс-служба ведомства, заседание комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту состоялось в Институте Акыйкатчы.

По словам Джаманбаевой, в 2023 году показатель исполнения рекомендаций составлял 68%, а в 2024 году достиг 79%.

"На мой взгляд, такие совместные мероприятия с Жогорку Кенешем способствуют своевременному выявлению проблем в сфере прав человека и принятию эффективных мер по их решению. В последние годы взаимодействие с ЖК осуществлялось по ряду направлений и сопровождалось конкретными результатами", - отметила она.

Акыйкатчы также рассказала о совместных с депутатами мониторингах закрытых и социальных учреждений, встречах с жителями регионов и работе по рассмотрению обращений граждан.

Председатель комитета Гульнара Акимбаева подчеркнула необходимость повышения эффективности Института Акыйкатчы и усиления парламентского взаимодействия в сфере защиты прав и свобод человека.

Участники заседания обсудили совершенствование механизмов восстановления нарушенных прав граждан, анализ поступающих обращений и предупреждение нарушений со стороны государственных органов.

По итогам встречи члены комитета приняли решение разработать план взаимодействия с Институтом Акыйкатчы. Депутаты также ознакомились с условиями работы учреждения и пообщались с его сотрудниками.