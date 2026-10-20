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В Кыргызстане 21 октября пройдет марш-бросок "Битва за Москву"

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- Светлана Лаптева
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Военнослужащие, ветераны, школьники и потомки панфиловцев 21 октября примут участие в памятной акции "Битва за Москву", посвященной 85-летию обороны советской столицы. Участникам предстоит преодолеть пять километров бегом или пешком. К акции смогут присоединиться жители разных регионов Кыргызстана.

Инициативу Совета ветеранов Ысык-Атинского района и поискового движения "Наша Победа - Биздин Жеңиш" поддержало Министерство обороны Кыргызской Республики. Организаторы приглашают к участию молодежные объединения, спортивные секции, представителей предприятий и всех, кто хранит память о своих родных - участниках Великой Отечественной войны.

Центральный старт состоится в 10:00 в селе Люксембург Ысык-Атинского района у памятника. После финиша участников угостят солдатской кашей и чаем.

В 16:00 военнослужащие подразделений Министерства обороны КР проведут единый марш-бросок по местам дислокации воинских частей по всей стране. Они выйдут на дистанцию с флагами Кыргызстана. Жители других городов и сел также смогут присоединиться к акции, организовав забег или пеший марш на своих площадках.

Почему акция посвящена именно этим дням

В 2026 году исполняется 85 лет со дня боя 9-й роты 1073-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии, сформированной в 1941 году во Фрунзе и Алма-Ате. По данным поисковиков, сражение происходило 18–21 октября 1941 года в районе Волоколамска, еще до широко известного боя панфиловцев 16 ноября.

Как рассказывает руководитель Совета ветеранов Ысык-Атинского района Акылбек Дононбаев, подразделение направили на помощь соседней части. По дороге машина была подбита, и раненые бойцы заняли оборону, продолжая сражаться с противником. По словам организаторов, генерал-майор Иван Панфилов назвал этот бой первым примером массового героизма в дивизии.

"Для нас эта акция - память обо всех наших земляках-кыргызстанцах, кто закрыл выход фашистов к Москве ценой жизни. За их спиной буквально была Москва", - отмечает Акылбек Дононбаев.

Он напоминает, что в обороне столицы участвовали не только бойцы 316-й стрелковой дивизии, позднее ставшей 8-й гвардейской Панфиловской дивизией. В боях участвовали и военнослужащие других соединений, в том числе 40-й отдельной стрелковой бригады и 385-й стрелковой дивизии.

"Я сам начинал служить лейтенантом в Панфиловской Клочковской роте. Этот марш-бросок "Битва за Москву" уже второй, который мы проводим в районе. Люди нас поддержали - звонят и рассказывают истории своих отцов, дедов и прадедов", - говорит руководитель районного Совета ветеранов.

Потомков панфиловцев приглашают присоединиться

Организаторы обращаются не только к тем, кто служил в Панфиловской дивизии в послевоенные годы, но и к потомкам бойцов 316-й стрелковой дивизии и других воинских частей, сформированных во Фрунзе и в республиках Средней Азии.

К участию приглашают ветеранов военной службы, участников Баткенских событий и войны в Афганистане, выпускников Кыргызского национального военного лицея имени Д. Асанова, школьные классы, военно-патриотические клубы и спортивные объединения.

Ожидается участие представителей Токмока - города-побратима Волоколамска, а также школьников проекта "Побратимы Памяти". Организаторы рассчитывают, что к акции присоединятся и марафонцы, и жители других регионов страны.

Если провести марш-бросок 21 октября в 10:00 невозможно, организаторы предлагают выбрать другое удобное время и провести акцию на своей территории. Перед стартом необходимо организовать короткий памятный митинг, рассказать участникам о защитниках Москвы, подвиге панфиловцев и семейных историях фронтовиков.

После мероприятия участникам предлагают отправить организаторам фотографии и видео. Свидетельства об участии будут направлены в электронном формате.

Марш-бросок поможет продолжить поиск имен героев

Еще одна цель акции - привлечь внимание к увековечению памяти бойцов 9-й роты 1073-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии, погибших в районе Волоколамска Московской области.

Кыргызстанские поисковики продолжают добиваться установки памятника на месте боя, в районе села Осташево. Многие погибшие до сих пор числятся пропавшими без вести, поэтому установление их судеб остается важной задачей.

Ранее исследовательскую работу проводили родственники погибших из семьи Соколовых, местные краеведы и поисковики. Проект памятника для Осташево разработали Равиль Муксинов и его команда в КРСУ. По словам организаторов, место для установки памятника ранее было выделено, однако до практической реализации проект пока не дошел.

Акция "Битва за Москву" призвана объединить потомков защитников столицы, сохранить семейные истории и продолжить поиск имен тех, кто отдал жизнь за Родину.

Как присоединиться к акции

Организаторы Акылбек Дононбаев и Светлана Лаптева приглашают желающих заявить об участии, рассказать о своих родственниках-фронтовиках и направить фотографии с места проведения марш-броска.

Контакт для связи: 0555 923 603.

"Главное - провести перед стартом митинг, рассказать о подвиге защитников Москвы, ветеранах войны, о своих дедах-панфиловцах, которые воевали или служили в Панфиловской дивизии", - подчеркивают организаторы.


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URL: https://www.vb.kg/462435
Теги:
ветераны, марафон, Ысык-Атинский район, Кыргызстан, активисты, акция
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