Взгляд профессора Батыралиева: Что надо сохранить и что изменить в медицине

Об этих вопросах размышляет в интервью VB.KG известный в нашей стране кардиолог, действительный член Американского колледжа кардиологии, доктор медицинских наук, профессор Талантбек Батыралиев. Он поделился своим мнением о достоинствах советской медицинской школы, об испытаниях постсоветского периода, о международной науке, качестве медицинского образования и ответственности нынешних докторов перед пациентами и будущими поколениями врачей.

Талантбек Абдуллаевич, советская медицина часто воспринимается либо с ностальгией, либо с критикой. Вы принадлежите к поколению, которое знает её не только по воспоминаниям. Что действительно стоило бы сохранить из той системы, а от чего необходимо отказаться?

- Я убеждён, что к собственной истории необходимо относиться без идеализации, но и без несправедливого отрицания её достижений. Ни одна медицинская система не была и не может быть совершенной. Однако существуют профессиональные ценности, которые не теряют своего значения со временем.

Советская медицинская школа обладала сильными сторонами, которые заслуживают сохранения. Прежде всего это - фундаментальность подготовки. Студент должен был серьёзно изучать анатомию, физиологию, патологическую физиологию, фармакологию и другие базовые дисциплины. От врача требовалось не просто знать симптомы заболевания, а понимать механизмы его развития, видеть взаимосвязь процессов в организме и уметь обосновывать клинические решения.

Большое значение имели практическая подготовка, наставничество, дисциплина и ответственность за пациента. Сильные преподаватели формировали не только профессиональные знания, но и отношение к медицине как к служению человеку. Не случайно в отечественной медицинской традиции особое значение придавалось клиническому мышлению. Врач должен был учиться рассуждать, сопоставлять факты, анализировать противоречия и не подменять диагноз догадкой.

Вместе с тем было бы ошибкой утверждать, что советская модель отвечала всем требованиям современной медицины. Международный обмен научными результатами и технологиями был ограничен, отдельные методы обучения нуждались в обновлении, а возможности участия в глобальных исследовательских проектах не всегда соответствовали мировому уровню.

Поэтому я выступаю не за восстановление прошлого, а за сохранение его лучших профессиональных принципов. Мы должны сохранить фундаментальные знания, требовательность к студенту, уважение к учителю, клиническую дисциплину и гуманистическую основу врачебной профессии. Но необходимо отказаться от устаревших методов преподавания, формального подхода к оценке знаний и представления о том, что многолетний опыт сам по себе освобождает специалиста от необходимости учиться. В медицине опыт имеет огромную ценность, когда он соединяется с новыми знаниями и критическим мышлением.

Есть мысль, которую часто связывают с наследием Николая Ивановича Пирогова: будущее медицины - в предупреждении болезней. Эта идея особенно актуальна сегодня, когда мы располагаем технологиями раннего выявления заболеваний, но не всегда достаточно эффективно используем их возможности.

Главный вывод прост: мы должны сохранять не старую систему как таковую, а её лучшие профессиональные качества, адаптируя их к требованиям современной науки.

После распада Советского Союза медицинские университеты, научные институты и больницы столкнулись с серьёзными трудностями. Что было потеряно в этот период и почему последствия тех изменений ощущаются до сих пор?

- Распад единого государственного пространства сопровождался глубокими экономическими и институциональными изменениями. Изменились механизмы финансирования, система управления, научные связи и условия профессиональной деятельности. Медицинские университеты, клинические учреждения и научные коллективы были вынуждены приспосабливаться к совершенно новым обстоятельствам.

В определённой степени ослабла преемственность между научными школами и поколениями специалистов. Ограниченные ресурсы затрудняли обновление оборудования, развитие лабораторий, приобретение современной литературы и участие в международных исследованиях. Для многих преподавателей и учёных профессиональное развитие стало зависеть не столько от научного потенциала, сколько от наличия средств и возможностей.

Но я бы не стал объяснять все проблемы исключительно экономическими причинами. Недостаток финансирования - серьёзное препятствие, однако деньги сами по себе не создают сильную медицинскую школу. Необходимы компетентное руководство, последовательная государственная политика, прозрачное распределение ресурсов, профессиональная ответственность и уважение к научному труду.

Если преподаватель годами не имеет возможности обновлять знания, молодой учёный не видит перспектив профессионального роста, а научная организация оценивается преимущественно по формальным показателям, постепенно ослабевает сама среда, в которой рождаются новые знания. Последствия подобных процессов не исчезают за один год. Подготовка профессора, формирование научной школы и воспитание поколения самостоятельных исследователей требуют длительного времени.

Однако постсоветский период принёс и новые возможности: расширился доступ к международной научной информации, появились дополнительные образовательные программы, новые направления сотрудничества и современные технологии. Поэтому было бы неправильно рассматривать прошлое только как утрату, а настоящее - только как исправление прежних ошибок.

Нам необходимо извлечь более глубокий урок: медицинская система не может развиваться устойчиво, если реформируется её организационная оболочка, но не укрепляются люди, знания и институты, составляющие её основу. Реформа не должна сводиться к переименованию учреждений, изменению структуры управления или принятию очередного документа. Её результатом должны стать более подготовленный врач, более сильный преподаватель, более эффективная научная организация и, в конечном счёте, более качественная медицинская помощь.

Профессор, вы работали в международной профессиональной среде и являетесь действительным членом Американского колледжа кардиологии. Что международный опыт даёт врачу и почему кыргызской медицине недостаточно просто перенимать зарубежные технологии?

- Международное сотрудничество даёт врачу возможность выйти за пределы привычной профессиональной среды, сравнить собственные подходы с практикой ведущих медицинских центров и увидеть, насколько быстро меняются научные представления и клинические стандарты.

Для меня участие в международном профессиональном сообществе - прежде всего ответственность постоянно поддерживать уровень знаний, соответствующий развитию специальности. Это возможность обсуждать сложные клинические вопросы, знакомиться с результатами исследований, оценивать новые методы диагностики и лечения и критически пересматривать собственные подходы.

Международное признание не должно становиться самоцелью. Профессиональные звания и членство в авторитетных обществах имеют смысл тогда, когда за ними стоят реальные компетенции, научная работа, клинический опыт и готовность передавать знания другим.

Для Кыргызстана принципиально важно быть полноценным участником мирового медицинского пространства. Нам необходимы совместные исследования, обмен преподавателями и молодыми учёными, международные стажировки, доступ к научным базам, участие в образовательных проектах и профессиональных дискуссиях.

Но здесь есть существенная оговорка. Международная интеграция не означает механического копирования зарубежных моделей. Система, успешно работающая в стране с развитой инфраструктурой, большим финансированием и достаточным количеством специалистов, не всегда может быть напрямую перенесена в Кыргызстан. Необходимо учитывать наши кадровые возможности, географию, экономические условия, структуру заболеваемости и доступность медицинской помощи.

Нам нужно не просто покупать оборудование, внедрять новые технологии или переводить иностранные рекомендации. Важно подготовить специалистов, которые умеют правильно применять эти технологии, оценивать их эффективность и обеспечивать безопасность пациента.

Именно поэтому международное сотрудничество должно иметь практический результат: улучшение программ обучения, развитие отечественных научных коллективов, повышение квалификации врачей и внедрение доказательных методов лечения. Я убеждён, что Кыргызстану необходимо перейти от преимущественного освоения зарубежного опыта к полноценному участию в создании новых знаний. Для этого у нас есть интеллектуальный потенциал. Но его необходимо поддерживать современной инфраструктурой, качественным образованием, научной свободой и последовательной государственной политикой.

Сегодня студент может получить доступ к научным публикациям, искусственному интеллекту и современным медицинским технологиям буквально за несколько минут. Почему этого недостаточно для подготовки хорошего врача? Не пора ли пересмотреть саму систему медицинского образования?

- Безусловно, пересмотреть методы обучения необходимо. Но я хочу подчеркнуть: проблема заключается не в молодых людях. Я не считаю нынешнее поколение врачей менее способным или менее перспективным, чем предыдущее. У современной молодёжи значительно больше инструментов для обучения, общения и научного развития.

Вопрос в другом: умеет ли образовательная система превратить эти возможности в профессиональные компетенции? Доступ к информации ещё не означает понимания. Можно прочитать десятки научных статей, но не уметь определить, применимы ли полученные данные к конкретному пациенту. Можно освоить цифровую платформу, но не научиться принимать клинические решения в условиях неопределённости.

Искусственный интеллект способен помогать врачу анализировать информацию, однако он не снимает с него ответственности за окончательное решение. Технология может стать мощным инструментом, но не заменяет профессионального суждения, клинического опыта и человеческого общения.

Поэтому я выступаю за обновление методов преподавания. Необходимо шире использовать клинические разборы, симуляционное обучение, междисциплинарные задачи, анализ ошибок, объективную оценку практических навыков и обучение на основе доказательной медицины.

Студент должен не только воспроизводить материал на экзамене, но и уметь объяснить, почему он выбирает определённую тактику, какие существуют альтернативы, какие риски необходимо учитывать и в каких ситуациях следует обратиться за помощью к более опытному специалисту. При этом я категорически против того, чтобы модернизация образования сопровождалась снижением требований.

Нельзя путать гуманное отношение к студенту с профессиональной снисходительностью. Поддерживать молодого специалиста – значит, помогать ему достигать необходимого уровня компетентности, а не признавать его подготовленным только потому, что он завершил установленный курс обучения.

Здесь особенно важна роль профессора и преподавателя. Преподаватель должен не просто передавать знания, но и демонстрировать образец научной честности: признавать границы собственных знаний, проверять факты, аргументировать выводы и быть готовым пересматривать устоявшиеся представления.

Вспоминая академика Ивана Петровича Павлова, уместно привести широко известное изречение, приписываемое ему: "Наука требует от человека всей его жизни". Эта мысль относится не только к исследователю, но и к врачу, поскольку медицина не позволяет однажды полученные знания считать окончательными.

Современная образовательная система должна быть технологичной, открытой и динамичной. Но её фундамент остаётся прежним: глубокие знания, практические навыки, клиническое мышление и ответственность за пациента. Мы должны менять методы обучения, а не снижать планку профессионального мастерства.

Вы говорите о роли профессоров и преподавателей. Но кто сегодня должен оценивать качество их работы? Достаточно ли учёной степени, стажа и должности, чтобы считать человека хорошим преподавателем? И как обеспечить ответственность руководителей кафедр и медицинских вузов?

- Это один из наиболее принципиальных вопросов медицинского образования.

Учёная степень, профессорское звание и многолетний стаж свидетельствуют об определённых этапах профессионального пути, но сами по себе не являются исчерпывающей гарантией высокого качества преподавания.

Профессор должен постоянно развиваться, следить за современными научными данными, участвовать в профессиональной деятельности и уметь передавать знания студентам. Важно не только то, что преподаватель знает, но и то, насколько эффективно он помогает будущему врачу овладеть профессией.

Поэтому оценка профессорско-преподавательского состава должна быть комплексной и объективной. Необходимо учитывать актуальность знаний, качество образовательных программ, результаты независимой оценки студентов, уровень практической подготовки выпускников, научную активность, участие в международном сотрудничестве и способность преподавателя работать в современной образовательной среде.

При этом нельзя превращать оценку в формальную гонку за показателями. Количество публикаций не всегда отражает научную значимость, а популярность преподавателя не обязательно означает высокий уровень профессиональной подготовки студентов. Необходим разумный баланс количественных и качественных критериев.

Отдельного внимания заслуживает деятельность заведующих кафедрами и руководителей образовательных организаций. Их работа должна оцениваться не только по соблюдению административных процедур, но и по тому, какие результаты показывает возглавляемое ими подразделение.

Улучшилось ли качество подготовки студентов? Развивается ли профессорско-преподавательский состав? Есть ли молодые научные кадры? Обновляются ли образовательные программы? Укрепляется ли связь с клинической практикой? Созданы ли условия для научной работы? Это вопросы, на которые руководство должно уметь отвечать предметно.

Назначение на руководящую должность должно основываться на профессиональной компетентности, деловой репутации, способности организовать коллектив и готовности отвечать за результат. Прозрачные процедуры отбора и объективная оценка деятельности помогают укреплять доверие к образовательным учреждениям. Но ответственность должна сочетаться с необходимыми полномочиями, ресурсами и справедливыми условиями труда. Нельзя требовать результатов, не предоставляя возможностей для их достижения.

И ещё один принципиальный момент: оценка не должна превращаться в инструмент сведения личных счётов или административного давления. Она должна быть профессиональной, независимой и ориентированной на развитие.

Медицинское образование слишком важно, чтобы его качество определялось только наличием дипломов, должностей и формальных отчётов. В конечном счёте главный критерий работы медицинского преподавателя - насколько лучше подготовлены специалисты, которым завтра предстоит самостоятельно отвечать за здоровье и жизнь людей.

Какой должна быть современная система подготовки медицинских кадров - от первого курса до ординатуры и самостоятельной практики? И что необходимо изменить в государственной политике, чтобы качественное образование не оставалось декларацией?

- Подготовку врача необходимо рассматривать как единую непрерывную систему. Нельзя отдельно оценивать университет, ординатуру и последипломное образование, не понимая, насколько последовательно они связаны между собой.

На этапе высшего образования необходимо заложить фундаментальные знания, развить клиническое мышление, сформировать базовые практические навыки и привить уважение к профессиональной этике. В ординатуре теоретическая подготовка должна превращаться в реальные клинические компетенции. Здесь особенно важны достаточный объём практики, опытные наставники, постепенное расширение самостоятельности и объективная оценка навыков.

Самостоятельная клиническая деятельность требует готовности принимать решения в пределах своей компетенции, соблюдать профессиональные стандарты и своевременно обращаться за консультацией в сложных ситуациях.

Последипломное образование также должно быть содержательным. Настало время пересмотреть постдипломную подготовку кадров по международным стандартам. Недостаточно посещать мероприятия и накапливать сертификаты. Врач должен регулярно обновлять знания, осваивать новые методы и поддерживать необходимый уровень профессиональной компетентности.

При этом качество подготовки невозможно обеспечить без сильного преподавательского состава и современной клинической базы. Необходимо создавать условия для профессионального роста преподавателей, укреплять связь университетов с практическим здравоохранением, обновлять учебное оборудование, расширять возможности симуляционного обучения и развивать научную деятельность.

Особое значение имеет кадровая политика. Кыргызстану нужны механизмы подготовки и закрепления специалистов в регионах, разумное планирование потребности по специальностям и условия, при которых молодые врачи смогут строить профессиональную карьеру не только в столице. Всё это требует последовательной государственной поддержки.

Следует отметить, что вопросы модернизации здравоохранения, кадрового обеспечения и обновления инфраструктуры всё заметнее присутствуют в государственной повестке. Это важная предпосылка для развития. Однако политическое внимание должно последовательно воплощаться в конкретных программах, устойчивом финансировании и измеримых результатах.

Необходимо укреплять материальную базу медицинских вузов и научных центров, поддерживать молодых учёных, расширять международное сотрудничество и совершенствовать систему оценки качества образования. При этом финансирование должно сопровождаться прозрачностью. Государство и общество вправе понимать, какие задачи поставлены перед учреждением, как используются выделенные средства и каких результатов удалось достичь.

Но я хотел бы подчеркнуть: нельзя измерять качество образования исключительно числом выпускников, а качество науки - количеством публикаций. Подготовка компетентного врача и формирование сильной научной школы требуют времени.

В государственной политике необходимо сочетать долгосрочные инвестиции, академическую свободу, современные управленческие механизмы и персональную ответственность руководителей. Именно такая последовательность позволяет перейти от отдельных мероприятий к устойчивым изменениям.

Если бы сегодня вам предложили определить главные приоритеты развития медицинского образования и науки Кыргызстана на ближайшие годы, с чего следовало бы начать? И какую ответственность старшее поколение несёт перед молодыми врачами?

- Я бы выделил пять взаимосвязанных приоритетов.

Первый - качество подготовки врача. Необходимо оценивать не только факт окончания университета, но и реальные знания, практические навыки, способность принимать обоснованные решения и соблюдать профессиональную этику.

Второй - развитие профессорско-преподавательского состава и научных школ. Без сильных преподавателей невозможно создать сильную систему медицинского образования. Молодым учёным нужны наставники, современная инфраструктура, доступ к научным ресурсам и реальные перспективы профессионального роста.

Третий - международная интеграция. Кыргызстан должен активнее участвовать в международных исследованиях, образовательных программах и технологическом обмене. При этом необходимо развивать собственные научные компетенции, а не ограничиваться освоением чужого опыта.

Четвёртый - прозрачное управление и ответственное финансирование. Каждая образовательная и научная организация должна иметь понятные цели, объективные критерии оценки и механизмы общественно значимой отчётности.

Пятый - обновление образовательных методов без снижения требований. Мы обязаны использовать современные технологии, пересматривать устаревшие подходы и одновременно обеспечивать высокую планку профессиональной подготовки на всех этапах - от университета до самостоятельной клинической практики.

Однако есть ещё один приоритет, который трудно выразить в цифрах и таблицах. Это ответственность старшего поколения перед молодыми специалистами. Мы обязаны передать молодым врачам не только знания и опыт, но и способность мыслить самостоятельно, проверять факты, признавать ошибки, уважать пациента и постоянно учиться.

Нельзя требовать от молодёжи современного мышления, если мы сами не готовы пересматривать собственные представления. Нельзя призывать к научной честности, если формальные показатели оказываются важнее реального результата. И нельзя говорить о высоком качестве медицины, если подготовка специалиста воспринимается как получение документа, а не как приобретение компетенций.

В то же время молодое поколение должно понимать, что современные технологии, зарубежные стажировки и международные дипломы не освобождают врача от ежедневного труда. Профессионализм формируется годами через обучение, практику, наставничество и ответственное отношение к каждому пациенту.

Я не считаю правильным противопоставлять советскую и современную медицину, старшее и молодое поколения. У каждой эпохи есть свои достижения и ограничения. Ни одна модель не может быть универсальной и неизменной. Наша задача - сохранить фундаментальность отечественной медицинской школы, её лучшие нравственные и профессиональные традиции, одновременно внедряя достижения мировой науки и современные методы обучения. Для этого необходимы открытый профессиональный диалог, уважение к опыту, готовность к переменам и требовательность к результатам.

Есть ценности, которые не устаревают вместе с технологиями: милосердие, честность, ответственность и уважение к человеческой жизни. Именно они должны оставаться основой медицинского образования независимо от того, насколько далеко продвинулась наука.

В конечном счёте мы работаем не ради рейтингов университетов, научных степеней, должностей или профессиональных титулов. Всё это имеет значение лишь постольку, поскольку служит развитию медицины. Главный результат нашей работы - врач, которому человек может доверить самое ценное: своё здоровье и жизнь.

И если будущие поколения врачей окажутся лучше подготовлены, чем мы, это будет не поражением старшего поколения, а его главным достижением. Потому что истинная преемственность заключается не в том, чтобы следующие поколения повторяли нас, а в том, чтобы они, опираясь на наш опыт, смогли сделать медицину лучше.